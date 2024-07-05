İspanya'nın Almanya'yı yenmesi durumunda yarı finalde karşılaşacağı muhtemel rakipleri bugün belli olacak
EURO 2024 çeyrek finalleri kapsamında İspanya ile Almanya bugün karşı karşıya gelecek. Futbolseverler tarafından erken final olarak adlandırılan karşılaşmayı İspanya kazanırsa yarı finalde Portekiz-Fransa maçının galibi ile karşılaşacak.
Almanya'nın 10 farklı şehrinde düzenlenen ve 14 Haziran tarihinde başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2024) çeyrek karşılaşmaları belli oldu.
Bugün (5 Temmuz) tarihinde oynanacak olan ilk karşılaşmalar kapsamında saat 19.00'da Stuttgard'ta bulunan MHPArena'da İspanya ile Almanya karşı karşıya gelecek.
İngiliz Hakem Anthony Taylor'un yöneteceği karşılaşmanın ardından 20.00'da ise Portekiz-Fransa maçı yapılacak.
Futbolseverler tarafından erken final olarak adlandırılan İspanya-Almanya maçının kazanının İspanya olması durumunda kimle eşleşeceği ise merak ediliyor.
İSPANYA ALMANYA'YI YENERSE YARI FİNALDE KİMLE KARŞILAŞACAK?
İspanya bugün oynanacak olan maçta Almanya'yı yenerse yarı finale yükselerek Portekiz-Fransa maçının kazanını ile eşleşecek.
Yarı final karşılaşması ise Münih şehrinde bulunan Allianz Arena'da 9 Temmuz Salı günü saat 22.00'de oynanacak.