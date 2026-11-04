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Ekonomi
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 13:03
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 13:05

İTO Yönetim Kurulu Başkanlığına Şekib Avdagiç yeniden seçildi!

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanlığına bugün yapılan seçimde yeniden seçilen Şekib Avdagiç, güven tazeledi. 270 meclis üyesinin 251’inin oyuyla yeniden Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Avdagiç, "Üyemizin sesi, ticaretin nefesi olacağız" mesajını verdi.

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
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İTO Yönetim Kurulu Başkanlığına Şekib Avdagiç yeniden seçildi!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.11.2026
saat ikonu 13:03
|
GÜNCELLEME:
04.11.2026
saat ikonu 13:05

() 22’nci Dönem Meclisi, önümüzdeki 4 yıl boyunca görev yapacak yeni yönetimini belirlemek üzere Eminönü’ndeki Merkez Bina’da sandık başına gitti. İTO’nun 80 meslek grubunu temsil eden meclis üyeleri, sabah 09.00 ile 12.00 saatleri arasında oylarını kullandı.

HABERİN ÖZETİ

İTO Yönetim Kurulu Başkanlığına Şekib Avdagiç yeniden seçildi!

Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) 22’nci Dönem Meclisi, yeni yönetimini belirlemek üzere sandık başına giderek mevcut Başkan Şekib Avdagiç'i yeniden Yönetim Kurulu Başkanı seçti.
İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) yeni yönetimi, 22’nci Dönem Meclisi tarafından belirlendi.
Mevcut Başkan Şekib Avdagiç, 270 meclis üyesinden 251'inin oyunu alarak yeniden İTO Yönetim Kurulu Başkanlığına seçildi.
Yeni yönetim kurulunda yer alan isimler Şekib Avdagiç başkanlığında Ahmet Özer, Ali Tutuk, Bahadır Yaşık, Davut Tolga Batallı, Ercan Özboyacı, Giyasettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Murat Hazıroğlu, Yakup Köç ve Zeki Akbal'dan oluştu.
Şekib Avdagiç, önümüzdeki 4 yıl boyunca üyelerin sesi ve ticaretin nefesi olacaklarını belirtti.
İTO, 850 bini aşkın üyesiyle Türkiye'deki ekonomik faaliyetlerin merkezinde yer alarak milli gelirin %29'unu, toplam vergi gelirinin yarısından fazlasını ve toplam dış ticaret hacminin yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor.
Bilgi Okunma süresi 36 saniyeye düşürüldü.
İTO Yönetim Kurulu Başkanlığına Şekib Avdagiç yeniden seçildi!

Seçim sonuçlarına göre; Türkiye’deki her 3 şirketten 1’inin üyesi olduğu İTO’nun Yönetim Kurulu Başkanlığına, mevcut Başkan Şekib Avdagiç yeniden getirildi. Avdagiç, 270 meclis üyesinden 251’inin oymuşunu alarak büyük bir destekle göreve tekrar seçildi.

YENİ YÖNETİM KURULU BELİRLENDİ

Seçimlerin ardından Şekib Avdagiç başkanlığındaki İTO’nun yeni Yönetim Kurulu da netleşti. Yeni dönemde görev yapacak yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:

  • Yönetim Kurulu Başkanı: Şekib Avdagiç
  • Yönetim Kurulu Üyeleri: Ahmet Özer, Ali Tutuk, Bahadır Yaşık, Davut Tolga Batallı, Ercan Özboyacı, Giyasettin Eyyüpkoca, İbrahim Doğan Salman, Murat Hazıroğlu, Yakup Köç, Zeki Akbal

 

İTO Yönetim Kurulu Başkanlığına Şekib Avdagiç yeniden seçildi!

"ÜYEMİZİN SESİ, TİCARETİN NEFESİ OLACAĞIZ"

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir teşekkür ve vizyon konuşması gerçekleştiren İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, camianın gösterdiği güven ve teveccühe şükranlarını sundu.

Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nasıl ki bugüne kadar tek gayemiz ülkemiz ve üyemiz olduysa, önümüzdeki 4 yıl da aynı gaye için emek verecek ve ter dökeceğiz. Bizim tek önceliğimiz var, ülkemiz ve üyemiz. Bundan sonra da ülkemizin ve üyemizin geleceği için gece gündüz demeden çalışmamızı sürdüreceğiz. Üyemizin sesi, ticaretin nefesi olacağız."

22’nci dönemin hayırlı olmasını dileyen Avdagiç, "Hep birlikte hazırlayacağımız projelerle Türkiye Yüzyılı’na da İTO damgasını vuracağız. İstanbul iş dünyasını ulusal ve küresel ekonominin etkin, dinamik ve öncü aktörü olarak yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz. Odamızın çatısı altında Türkiye ekonomisinin gelecek inşasının bir parçası olacağız" ifadelerini kullandı.

"HEMEN İŞE KOYULMA ZAMANI"

Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Avdagiç, seçim sürecindeki yapıcı yaklaşımın yeni dönemde de korunacağını belirterek şu çağrıda bulundu:

"Biz nasıl seçim sürecinde, ayrılıkları ve farklılıkları azaltan, birlik ve beraberliği çoğaltan bir yaklaşım gösterdiysek, 22’nci dönemde de aynı yaklaşımı muhafaza edeceğiz. Hemen işe koyulma zamanı. Daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak ve daha çok istihdam sağlamak için vakit kaybetmeden çalışmak zamanı."

GÜÇLÜ EKONOMİNİN GÜÇLÜ ÇATISI: İTO

850 bini aşkın üyesiyle Türkiye’deki ekonomik faaliyetlerin merkezinde yer alan İstanbul Ticaret Odası, ülke ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunuyor. Türkiye'deki ortalama her 3 şirketten 1'ini temsil eden İTO üyeleri; milli gelirin yüzde 29'unu, toplam vergi gelirinin yarısından fazlasını ve toplam dış ticaret hacminin yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor.

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#eminönü
#istanbul ticaret odası
#ito
#Şekib Avdagiç
#Merkez Bina
#Ekonomi
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