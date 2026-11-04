İTO Yönetim Kurulu Başkanlığına Şekib Avdagiç yeniden seçildi!

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
İstanbul Ticaret Odası (İTO) 22’nci Dönem Meclisi, önümüzdeki 4 yıl boyunca görev yapacak yeni yönetimini belirlemek üzere Eminönü’ndeki Merkez Bina’da sandık başına gitti. İTO’nun 80 meslek grubunu temsil eden meclis üyeleri, sabah 09.00 ile 12.00 saatleri arasında oylarını kullandı.
Seçim sonuçlarına göre; Türkiye’deki her 3 şirketten 1’inin üyesi olduğu İTO’nun Yönetim Kurulu Başkanlığına, mevcut Başkan Şekib Avdagiç yeniden getirildi. Avdagiç, 270 meclis üyesinden 251’inin oymuşunu alarak büyük bir destekle göreve tekrar seçildi.
Seçimlerin ardından Şekib Avdagiç başkanlığındaki İTO’nun yeni Yönetim Kurulu da netleşti. Yeni dönemde görev yapacak yönetim kurulu üyeleri şu isimlerden oluştu:
Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından bir teşekkür ve vizyon konuşması gerçekleştiren İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, camianın gösterdiği güven ve teveccühe şükranlarını sundu.
Avdagiç, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Nasıl ki bugüne kadar tek gayemiz ülkemiz ve üyemiz olduysa, önümüzdeki 4 yıl da aynı gaye için emek verecek ve ter dökeceğiz. Bizim tek önceliğimiz var, ülkemiz ve üyemiz. Bundan sonra da ülkemizin ve üyemizin geleceği için gece gündüz demeden çalışmamızı sürdüreceğiz. Üyemizin sesi, ticaretin nefesi olacağız."
22’nci dönemin hayırlı olmasını dileyen Avdagiç, "Hep birlikte hazırlayacağımız projelerle Türkiye Yüzyılı’na da İTO damgasını vuracağız. İstanbul iş dünyasını ulusal ve küresel ekonominin etkin, dinamik ve öncü aktörü olarak yarınlara hazırlamaya devam edeceğiz. Odamızın çatısı altında Türkiye ekonomisinin gelecek inşasının bir parçası olacağız" ifadelerini kullandı.
Konuşmasında birlik ve beraberlik vurgusu yapan Avdagiç, seçim sürecindeki yapıcı yaklaşımın yeni dönemde de korunacağını belirterek şu çağrıda bulundu:
"Biz nasıl seçim sürecinde, ayrılıkları ve farklılıkları azaltan, birlik ve beraberliği çoğaltan bir yaklaşım gösterdiysek, 22’nci dönemde de aynı yaklaşımı muhafaza edeceğiz. Hemen işe koyulma zamanı. Daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmak ve daha çok istihdam sağlamak için vakit kaybetmeden çalışmak zamanı."
850 bini aşkın üyesiyle Türkiye’deki ekonomik faaliyetlerin merkezinde yer alan İstanbul Ticaret Odası, ülke ekonomisinin lokomotifi konumunda bulunuyor. Türkiye'deki ortalama her 3 şirketten 1'ini temsil eden İTO üyeleri; milli gelirin yüzde 29'unu, toplam vergi gelirinin yarısından fazlasını ve toplam dış ticaret hacminin yaklaşık yarısını gerçekleştiriyor.