Juventus-Benifca maç kadrosu, ilk 11'leri! Kerem Aktürkoğlu ile Kenan Yıldız oynayacak mı?

27 Ocak 2025 16:46 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 17:26

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son maçları kapsamında Juventus ile Benfica karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala gözler milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız'a çevrildi. Taraftarlar tarafından Juventus-Benifca maçında Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı merak ediliyor.

Devler Ligi'nde son maçlar bu hafta oynanacak. Karşılaşmalar kapsamında Juventus, 29 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 23:00'da Benfica'yı ağırlayacak.

Juventus, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet, 3'ünde beraberlik ve 1'inde mağlubiyet alarak, 12 puan topladı. 17. sırada yer alan Juventus'un ilk 24'ü garantilediği için maçta rotasyon yapma ihtimali bulunuyor.

Benfica ise Devler Ligi'nde oynadığı 7 karşılaşmanın 3'ünde galibiyet, 1'inde beraberlik ve 3'ünde ise mağlubiyet ile sahadan ayrıldı. 10 puan ile 21. sırada yer alan Portekiz ekibinin ilk 24'e kalabilmesi için 3 puan alması gerekiyor.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala gözler milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Kenan Yıldız'a çevrildi.

KEREM AKTÜRKOĞLU JUVENTUS-BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Son dönemlerde yaşadığı performans düşüklüğü nedeniyle yedeklerden oyuna dahil olan milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun bu hafta oynanacak Juventus deplasmanında ilk 11'de olması beklenmiyor. Kerem Aktürkoğlu'nun Juventus-Benfica maçında yedeklerden oyuna dahil olacağı tahmin ediliyor.

Ancak teknik direktör Bruno Lage'in son dönemlerde giden kötü gidişatı değiştirmek için farklı bir taktik uygulama ihtimali bulunuyor. Bu kapsamda Lage, Kerem Aktürkoğlu'na tekrardan ilk 11'de yer verebilir.

Kerem Aktürkoğlu bu sezon Benfica ile 27 maçta forma giydi. Bu karşılaşmalarda 1.858 dakika süre alan milli futbolcu 10 gol, 7 asist yaptı.

Ayrıca Portekiz ekibinde forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Orkun Kökçü'nün de Juventus-Benfica maçıdna ilk 11'de oynaması bekleniyor.

KENAN YILDIZ JUVENTUS-BENFİCA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Kenan Yıldız, Milan karşılaşmasında geçirdiği sakatlığın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan Club Brugge maçında forma giymemişti.

İtalya Serie A kapsamında oynanan Napoli maçında ise Kenan Yıldız ilk 11'e tekrar dönmüştü. Juventus teknik direktörü Thiago Motta'nın, Kenan Yıldız'ı Benfica maçında da ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Ancak olası bir rotasyon durumunda Kenan Yıldız'ın yedeklerden oyuna gireceği tahmin ediliyor.

Kenan Yıldız bu sezon Juventus'ta 10 numaralı forma ile toplam 21 maçta görev aldı. Bu karşılaşmalarda 2 bin 169 dakika süre alan milli futbolcunun güncel olarak 6 gol ve 5 asisti bulunuyor.

Kenan Yıldız son dönemlerde gösterdiği performans ile hem Juventus taraftarının hem de teknik direktör Thiago Motta'nın ilk 11'inin kilit isimlerinden biri haline geldi.

JUVENTUS-BENFİCA MAÇ KADROSU

Juventus'ta karşılaşma öncesinde sezonu kapatan Bremer ve Juan Cabal'ın sakatlığı bulunuyor. Arkadiusz Milik ise alt baldır sakatlığı nedeniyle maçta oynamayacak.

Benfica tarafında ise sadece Tiago Gouveia ve Renato Sanches sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

JUVENTUS-BENFİCA İLK 11

Juventus-Benfica maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Juventus: M. Di Gregorio, Gatti, McKennie, Kalulu, Cambiaso, Thuram, Locatelli, Kenan Yıldız, Koopmeiners, Gonzalez, Kolo

Benfica: Trubin, Antonio Silva, Otomendi, Carreras, Araujo, Aursnes, Florentino, Orkun Kökçü, Di Maria, Pavlidis, Schjelderup