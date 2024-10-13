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Kaan Ayhan İzlanda maçında oynamayacak! A Milli Takım'ın kadrosundan çıkarıldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
13 Ekim 2024 13:46 - Güncelleme : 13 Ekim 2024 14:09
Kaan Ayhan İzlanda maçında oynamayacak! A Milli Takım&#039;ın kadrosundan çıkarıldı

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre A Milli Takım'ın İzlanda maçının kadrosundan Kaan Ayhan çıkarıldı. Alınan kararın ardından Kaan Ayhan, İzlanda-Türkiye maçında neden yok, oynamıyor sorusu gündeme geldi.

A Milli Takım​, UEFA Uluslar B Ligi​ mücadeleleri kapsamında Karadağ'ı 1-0 mağlup etti.

Karadağ maçının ardından 14 Ekim Pazartesi günü İzlanda deplasmanına çıkacak olan A Milli Takım'ın kadrosundan Kaan Ayhan​ çıkarıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu​ (TFF) tarafından yapılan kadro değişikliği duyurusunun ardından vatandaşlar Kaan Ayhan, İzlanda-Türkiye maçında neden yok sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Kaan Ayhan İzlanda maçında oynamayacak! A Milli Takım'ın kadrosundan çıkarıldı - 1. Resim

KAAN AYHAN İZLANDA-TÜRKİYE MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Karadağ maçında bir sarı kart daha alarak cezalı duruma düşen Kaan Ayhan, İzlanda karşılaşmasının kadrosundan çıkarıldı.

TFF'nin yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:

"UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 14 Ekim Pazartesi günü deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişiklik yapıldı. Dün akşam Samsun'da Karadağ​ ile oynanan maçta sağ arka adalesinde sakatlık yaşayan Barış Alper Yılmaz​ ile aynı müsabakada gördüğü sarı kartın ardından İzlanda karşılaşmasında cezalı duruma düşen Kaan Ayhan​ aday kadrodan çıkarıldı."

Kaan Ayhan İzlanda maçında oynamayacak! A Milli Takım'ın kadrosundan çıkarıldı - 2. Resim

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, NEREDE?

A Milli Takım 14 Ekim Pazartesi günü saat 21.45'te İzlanda ile karşı karşıya gelecek.

İzlanda'nın başkentinde oynanacak olan karşılaşma TV8 ekranlarından yayınlanacak.

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Kaynak: TGRT Haber
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