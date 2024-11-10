Kaan Ayhan'ın Galatasaray-Samsunspor maçında neden oynamadığı merak edildi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

10 Kasım 2024 12:53 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 13:13

Galatasaray ile Samsunspor bugün Trendyol Süper Lig'in 12. haftası kapsamında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Kaan Ayhan neden oynamıyor, yok sorusunun cevabı araştırılıyor. Sarı kart cezası aldığı için oynamıyor.

Bugün Trendyol Süper Lig'in namağlup lideri Galatasaray ile 25 puan ile ikinci sırada yer alan Samsunspor karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray-Samsunspor maçında Kaan Ayhan'ın neden oynamadığı merak ediliyor. KAAN AYHAN GALATASARAY-SAMSUNSPOR MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK? Sarı-kırmızılıların ilk 11'inin defans hattının vazgeçilmez isimlerinden biri olan Kaan Ayhan geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş derbisinde sarı kart sınırındaydı. Derbinin 36. dakikasında sarı kart gören Kaan Ayhan, cezalı duruma düştü. Cezalı olduğu için Kaan Ayhan bugün oynanacak olan Galatasaray-Samsunspor karşılaşmasında forma giyemeyecek. GALATASARAY SAMSUNSPOR İSTATİSTİKLERİ Galatasaray, Samsunspor ile toplam 60 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 40'ını sarı kırmızılılar, 8'ini Samsunspor kazanırken 12 tanesi ise beraberlikle sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda toplam 122 gol atarken, Samsunspor ise 47 kere fileleri havalandırdı. Son oynanan 5 karşılaşmanın hepsinde ise Galatasaray sahadan galibiyet ile ayrıldı. İlgili Haberler Galatasaraylı Elias Jelert ile ilgili şok gerçek ortaya çıktı! Galatasaray'da Kaan Ayhan cezalı duruma düştü! Davinson Sanchez sarı kart sınırında mı? Galatasaray-Samsunspor maçı öncesi gündeme geldi