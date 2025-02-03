Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kabine Toplantısı'nda hangi konuların konuşulacağı gündem oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

03 Şubat 2025 09:13 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 09:14

Kabine Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak. 2025 yılının ilk enflasyon rakamları, Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası toplantının ana gündemini oluşturuyor. Kabine Toplantısı'nın ne zaman, saat kaçta yapılacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yapılacak olan Kabine Toplantısı'nın başlamasına saatler kaldı. Milyonlarca vatandaşın yakından takip edeceği Kabine Toplantısı'nın ne zaman, saat kaçta yapılacağı Cumhurbaşkanlığı'nın resmi internet sitesinde açıklandı. KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak olan Kabine Toplantısı bugün (3 Şubat 2025 Pazartesi) saat 16:00'da başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapılacak olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. KABİNE TOPLANTISINDA HANGİ KONULAR KONUŞULACAK? Toplantının ana gündem maddeleri arasında terörle mücadele, Bolu Kartalkaya yangın faciası, Gazze'deki ateşkes süreci, Suriye'deki son gelişmeler ve enflasyon rakamları yer alacak. Kartalkaya yangın faciasının soruşturmasında gelinen son nokta ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için atılacak olan adımlar masaya yatırılacak. Terörle mücadele kapsamında Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen operasyon Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. İsrail ve Hamas arasındaki ateşkes sürecinde Türkiye'nin diplomatik temasları ve atılması planlanan adımlar da toplantıda ele alınacak. MİT Başkanı İbrahim Kalın'ın Suriye'nin yeni yönetimiyle Şam'da gerçekleştirdiği görüşmelerin detayları ve yeni döneme ilişkin gelişmeler Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. İlgili Haberler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Etem Çalışkan için taziye mesajı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete gönderme! "Bu kafayla 22 yıl da beklerler 222 yıl da" Kabine Toplantısı'nda gündem yılın ilk enflasyon rakamları ve terörle mücadele