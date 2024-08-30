Kafkas Cephesinde esir düşen Türk Subaylarının hikayesi “Vaveyla” belgesel oldu

30 Ağustos 2024 14:28 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 14:28

30 Ağustos'ta Türk ordusu Yunan ordusunu kesin bir zaferle mağlup etti

30 Ağustos'ta Türk ordusu Yunan ordusunu kesin bir zaferle mağlup etti

Dünya savaş edebiyatının en önemli eserlerinden olan ve kayıpsız olarak günümüze ulaşabilen alanında tek eser olan 101 sayılık Vaveyla, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği ile belgesel film oldu.

VAVEYLA NE ANLATIYOR?

Birinci Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devleti’nin en fazla kayıp verdiği cephe olarak kabul edilen Kafkas Cephesinde Ruslara esir düşen 400 Türk subayının Krasnoyarsk kampında üç yıl süren esareti boyunca toplamda 101 sayı çıkardığı Türk askeri harp edebiyatı bakımından oldukça zengin bir içeriğe sahip olan Vaveyla Dergisi’nde, şiir başta olmak üzere, kampa gelen diğer dillerde yayınlanan gazetelerden çeviri haberler, tefrika halinde romanlar, hikayeler, tiyatrolar, bilmeceler, makaleler, mektuplar, gezi yazıları, dini ve tarihi metinler yer alıyor.

VAVEYLA HİKAYESİ NEDİR?

Umut Mete Soykan tarafından hazırlanan Vaveyla dergisinin filmi, Kafkas Cephesinde Ruslara esir düşen 400 Türk subayının Krasnoyarsk kampında üç yıl esareti boyunca vatanından uzak, aile ve çocuklarından ayrı, bilmedikleri soğuk iklimlerde esaretin acısını çeken askerlerin psikolojisi, sosyal hayatı, kamp hayatı ve zorlu koşullar altında neler yapabileceğini konu ediniyor.

VAVEYLA DERGİSİ NE ZAMAN ÇIKTI?

Esir düşen 400 Türk subayının kaleme aldığı Vaveyla dergisi, 10 Aralık 1915 tarihinden itibaren yayın hayatına başlayarak 1 Mart 1918 tarihine kadar 3 yıl boyunca yayımlanmaya devam etti.

VAVEYLA NE DEMEK?

Vaveyla kelimesi çığlık anlamına geliyor. Esir düşen 400 Türk subayının hikayesini konu edinen dergi Türk Subaylarının Çığlığı olarak bilinmekte.