Kalpazan 4. bölüm 11 Kasım Pazartesi yayınlanacak

07 Kasım 2024 12:16 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 12:28

İlk bölümlerinin yayınlanmasıyla birlikte Show TV’nin sevilen yapımları arasında yerini alan Kalpazan dizisinin 4. yeni bölümü merakla bekleniyor. Kalpazan yeni bölümde yaşanacak olaylar hayranları tarafından merak ediliyor.

Show TV’nin yeni sezon dizilerinden olan ve kısa sürede bir hayran kitlesine ulaşan Kalpazan’ın yeni bölümü merakla bekleniyor.

Timuçin Esen’in performansıyla renk kattığı dizi ilk yayınlandığı bölümünden itibaren izleyicilerin yeni bölümünü merakla beklediği bir yapım oldu.

KALPAZAN HANGİ GÜN YAYINLANIYOR?

Hem oyuncu kadrosu hem de konusuyla dikkatleri çeken Kalpazan dizisizinin hangi gün yayınlandığı merak konusu oldu.

Kalpazan 4. bölüm yayın tarihi yayın akışında 11 Kasım Pazartesi günü olarak gösteriliyor.

Bir değişiklik olmazsa dizinin Pazartesi günleri yayınlanmaya devam etmesi bekleniyor.

KALPAZAN KONUSU NE?

Adem, Darphane'de çalışan sıradan bir devlet memurudur. Oğlu için yaptığı bir sürprizle tüm yaşamı altüst olan Adem, kendisini geri dönülemez bir çöküşün içinde bulur.

Yaşadığı olay nedeniyle işini, eşini ve hatta oğlunu kaybetme noktasına ulaşır. Sahtekâr kardeş rolünde dizide yer alan Kartal'ın Adem'in hayatına girmesiyle de işler daha da büyük çıkılmaz haline gelir.

İki kardeş yasaları çiğnemeye başlarken onları takip eden polis Ayşe, onların sonunu getirmeye başlar ancak yolu polis memuru Ayşe ile kesişen Kartal'ın ona aşık olması dengeleri tamamen değiştirecektir.