Kalpazan dizisi neden final yapıyor? Dizinin senaristi gerçeği açıkladı

09 Aralık 2024 21:43 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 21:56

Show TV’nin dikkat çeken yapımlarından Kalpazan dizisinin final kararının arkasındaki gerçeği dizinin senaristi açıkladı. Dizinin sevenleri erken final kararının sebebini merak ediyor.

Bölümleriyle ve senaryosuyla dikkat çeken yapımlar arasında yer alan Kalpazan dizisi erken final yapıyor.

Dizinin sevenleri ise sürpriz final kararının neden alındığını araştırıyor.

KALPAZAN DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

O3 Medya imzalı Kalpazan dizisi 9 Aralık Pazartesi (Bu akşam) 8.bölümünde final yapıyor.

Kalpazan dizisi senaristi Türküler Özgül'ün sosyal medya hesabından dizinin neden erken final yaptığını açıkladı.

"Kalpazan için 4 küsür reytingle "erken" final kararı alındı. Yarısını alan işler ekran yolculuğunu sürdürürken..." ifadelerini kullanan Özgül, dizinin sevenlerinden tepkiler geldiğini belirtti.

Dizinin aslında dijital platform için yapıldığını söyleyen Türküler Özgül, “Kimi siyasi diyor, kimi kalpazanlığa özendirdiniz diyor, bütçe ve reklam reyting denkleşmiyor deniyor, deniyor da deniyor.” dedi.

KALPAZAN'IN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kalpazan'ın final bölümünde; Ayşe, eski eşi Fuat’ın bir şeyler karıştırdığını ortaya çıkarmaya çalışır.

Kartal, Fuat’ın eşyaları arasında bir delil bulur. Ayşe’nin eline, hem işi hem de velayet konusu için bir koz geçer.

Olan bitenler sonrasında Adem, kendini toparlamaya çalışsa da bunu başaramaz. İtirafta bulunmak için kendini Ayşe’nin yanında bulur. Ama Ayşe’nin ise ona ilginç bir teklifi var.