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 | Sumru Tarhan

Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel kimdir, aslen nereli?

1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel, Türkiye'nin gündemine yerleşti. Bugün gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısının ardından terfiler de belli oldu. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Metin Tokel atandı. Metin Tokel aslen nereli, görev yerleri ve eşi de gündeme yerleşti.

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Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel kimdir, aslen nereli?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 17:08

5 Ağustos günü yapılan toplantısı sonuçlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlık ettiği Yüksek Askeri Şura toplantısı kararlarına göre Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Metin Tokel'in özgeçmişi ve rütbesi araştırıldı.

TERFİ EDEN 1. ORDU KOMUTANI ORGENERAL METİN TOKEL KİMDİR?

1961 senesinde doğan Türk asker Metin Tokel, 2025'te Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı. 1961 senesinde Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde doğan isim 1983 senesinde Kara Harp Okulunu, 1984'te Topçu ve Füze Okulunu bitirdi. 1995'te Kara Harp Akademisinden kurmay subay olarak mezun oldu.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel kimdir, aslen nereli?

METİN TOKEL GÖREVLERİ VE YERLERİ

2003 senesinde topçu kurmay albay rütbesine terfi ederken bu rütbede 2003-2006 arası Türkiye Birleşmiş Milletler Daimi Temsilciliği askerî danışmanlığı, 2006-2011 arası Muharebe Sahası Yönetim Sistemleri daire başkanlığı, 2011-2012 arası Hava Savunma Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığı yaptı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel kimdir, aslen nereli?

METİN TOKEL RÜTBESİ

2012 senesinde tuğgeneral rütbesine terfi eden Tokel, 2012-2014 arası 34. Hudut Tugayı komutanlığı, 2014-2015 arası Bakım Okulu ve Eğitim Merkezi komutanlığı, 2015-2016 arası Kara Kuvvetleri Lojistik Komutanlığı Lojistik Yönetim Başkanlığı yaptı. 2017'de tümgeneral rütbesine terfi etmesinin ardından 2019 yılında NATO Müttefik Kara Komutanlığı Kurmay Başkanlığına atandı.

Tokel, 2021 senesinde korgeneral rütbesine terfi etti ve 6. Kolordu ve Müşterek Özel Görev Kuvveti komutanlığına atandı ve ardından 2023 senesinde 2. Ordu komutanlığına getirildi. 2024 yılında orgeneral rütbesine terfi ederek 1. Ordu komutanlığına atanmıştı. 2025 YAŞ kararları sonucunda Kara Kuvvetleri Komutanlığına atandı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan 1. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel kimdir, aslen nereli?

METİN TOKEL'İN EŞİ VE ÇOCUKLARI DA MERAK EDİLDİ

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atanan Metin Tokel, başarıları ile adından söz ettirirken yeni terfi kararı sonrası Türkiye'nin gündemine yerleşti. YAŞ kararları sonucunda Kava Kuvvetleri Komutanı olan isim Zennure Tokel ile evlidir. Çiftin evliliğinden 3 çocuğu bulunuyor

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ETİKETLER
#kara kuvvetleri komutanlığı
#türk askeri
#yaş
#Metin Tokel
#Tuğgeneral
#Orgeneral
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