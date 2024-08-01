Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Tümgeneral Tevfik Algan, Korgeneralliğe yükseltildi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında 1 Ağustos tarihinde düzenlenen YAŞ kararlarının ardından atamalar belli oldu. Tevfik Algan Korgeneralliğe yükseltildi.
1 Ağustos Perşembe günü Beştepe'de gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki terfiler ve atamalar belli oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hazine ve Maliye Bakanlığı Mehmet Şimşek, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral ziya Cemal Kadıoğlu katıldı.
Toplantıda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneral olan Tevfik Algan, Korgeneralliğe yükseltildi.
TEVFİK ALGAN KİMDİR?
Tevfik Algan, Korgeneralliğe yükseltilmeden önce 9'uncu Kolordu KomutanıTümgeneral olarak görev yapıyordu.