Karadağ-Türkiye maçının bilet fiyatları satışa çıktı! Ne kadar, kaç TL olduğu da belli oldu

14 Kasım 2024 11:03 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 11:04

UEFA Uluslar Ligi'nde heyecan devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız mücadelesini sürdürürken Karadağ ile oynanacak olan maçın bilet fiyatları da netleşti. Müsabaka, Niksic Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

A Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu! Galler maçının saati ve kanalı netleşti

A Milli Takım'ın maç takvimi belli oldu! Galler maçının saati ve kanalı netleşti

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Uluslar Ligi'nde oynanacak olan Türkiye - Karadağ karşılaşması 19 Kasım günü oynanacak.

Niksic Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakaya kısa süre kala biletler de satışa çıktı.

TÜRKİYE - KARADAĞ MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE KADAR?

19 Kasım Salı günü 22.45'te oynanacak olan müsabakanın biletleri, TFF tarafından yapılan açıklamaya göre satışa çıktı.

Passo mobil uygulaması veya Passolig internet sitesi üzerinden biletler satın alınabiliyorken fiyatı 500 TL olarak belirlendi. Bilet satın alanlarda Passolig kart zorunluluğu aranmayacağı da belirtildi.

TÜRKİYE - KARADAĞ MİLLİ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son karşılaşma Karadağ ile oynanacak.

Karşılaşma 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45'te başlayacak. Niksic Şehir Stadyumu'nda gerçekleşecek olan müsabakaya birçok taraftarın katılım sağlaması bekleniyor.

MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydin (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Wolfsburg)

Forvet: Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Eren Dinkci (Freiburg), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy (Beşiktaş), Umut Nayir (TÜMOSAN Konyaspor).

Ferdi Kadıoğlu ve Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.