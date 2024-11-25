Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber

25 Kasım 2024 13:41 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:44

TÜİK tarafından açıklanacak olan 2024 Kasım ayı enflasyon rakamları ev sahibi ve kiracıların gündeminde yer alıyor. TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon oranlarının netleşeceği tarih belli oldu.