Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu

Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
25 Kasım 2024 13:41 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 13:44
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu

TÜİK tarafından açıklanacak olan 2024 Kasım ayı enflasyon rakamları ev sahibi ve kiracıların gündeminde yer alıyor. TÜİK tarafından kasım ayı enflasyon oranlarının netleşeceği tarih belli oldu.

Enflasyon​ rakamlarının açıklanması için geri sayım başladı. Milyonlarca kişinin merak ettiği kasım ayı enflasyon beklentisi gündemdeki yerini koruyor. TÜİK​ Kasım ayı enflasyon oranları, gelecek ayın başında açıklanacak. 

KASIM AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu​ (TÜİK), 3 Aralık Salı günü saat 10.00 itibarıyla  memur, emekli, işveren ve işçiler başta olmak üzere milyonlarca kişinin merakla beklediği kasım ayı enflasyonunu açıklayacak.

Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanacağı tarih belli oldu - 1. Resim

KASIM AYI ENFLASYONU NE KADAR OLACAK? EKONOMİSTLERİN YORUMLARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), reel ve finans sektöründen katılımcılarla gerçekleştirdiği Kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni kamuoyuna sundu. 

TCMB​, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 68 katılımcıyla gerçekleştirdiği kasım ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayınladı. 

Yayınlanan ankete göre, geçen ay yüzde 1,96 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,01'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi de yüzde 43,11'den yüzde 44,81'e yükseldi. TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 27,44'ten yüzde 27,20 gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 18,08'den yüzde 18,33'e çıktı.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
enflasyontüiktürkiye istatistik kurumutcmb

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...