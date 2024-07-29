Kenan Işık, saunada kafasını çarpması sonucu 21 Mart 2014 tarihinde komaya girdi
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
29 Temmuz 2024 11:10 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 11:12
Televizyon ekranlarının sevilen isimlerinden biri olan Kenan Işık'ın bugün hayatını kaybetmesinin ardından ne zaman, neden komaya girdi merak edildi. Son hali ile sevenlerini üzen sanatçının vefat haberinin ardından başsağlığı mesajları paylaşıldı.
10 yıldır komada olan Kenan Işık kaç yıldır uyuyor araştırılırken neden komaya girdiği de vatandaşın gündeminde yer aldı. Kim Milyoner Olmak İster isimli programda yaptığı sunuculuk ile tanınan başarılı oyuncu, bir süredir bitkisel hayatta yaşıyordu.
KENAN IŞIK NEDEN KOMAYA GİRDİ, KAÇ YILDIR UYUYOR?
Işık, spor sonrasında saunaya gittiğinde fenalaşması sonucu dengesini kaybetti.
Dengesini kaybederken kafasını yere çarptı ve bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı.
SUNUCU KENAN IŞIK NE ZAMAN HASTA OLDU?
Saunada fenalaşarak kafasını çarpan isim beyin kanaması geçirirken bilinci kapalı olarak hastaneye kaldırıldı ve 4 saatlik ameliyata alındı.
Üzücü olay 21 Mart 2014 tarihinde gerçekleşirken Kenan Işık, 10 senedir komada olarak yaşıyordu.
Kaynak: TGRT Haber