Kenan Yıldız Juventus-Parma maçında oynayacak mı? Maçın başlamasına saatler kaldı

29 Ekim 2024 17:25 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 17:52

Serie A kapsamında yarın Juventus kendi evinde Parma ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Kenan Yıldız'ın ilk 11'de olup olmayacağı gündem oldu. Milli futbolcunun ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Serie A​'da 17 puan ile üçüncü sırada yer alan Juventus​, 8 puan ile 17. sırada yer alan Parma​ ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmanın başlamasına sayılı saatler kala vatandaşlar tarafından bu sezon 10 numarayı alan milli futbolcumuz Kenan Yıldız​'ın maçta oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.

KENAN YILDIZ JUVENTUS-PARMA MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Bu sezon Juventus'ta 10 numaralı formayı alan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, Inter ile oynanan maça sonradan girerek 11 dakikada 2 gol atmıştı.

Karşılaşmayı 4-4'e getiren berabere bitmesini sağlayan milli futbolcumuzun Juventus-Parma mücadelesinde ilk 11'de başlaması bekleniyor.

Kenan Yıldız'ın bu sezon Juventus'taki istatistikleri ise şöyle:

Serie A | 9 Maç | 2 Gol | 2 Asist | 632 dakika süre

UEFA Şampiyonlar Ligi | 3 Maç | 1 Gol | 219 dakika süre

JUVENTUS-PARMA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Serie A'nın 10. haftası kapsamında Allianz Stadyumu'nda oynanacak olan Juventus Parma karşılaşması yarın (30 Ekim 2024 Çarşamba) saat 22.45'te başlayacak.

Allianz Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmada Juventus'ta Douglas Luiz, Bremer, T. Koopmeiners, N. Gonzalez ve A. Milik'in sakatlığı bulunuyor.

Perma'da ise A. Circati, Y. Osorio ve M. Kowalski sakatlığı nedeniyle karşılaşmada oynamayacak.