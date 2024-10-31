Kenan Yıldız Udinese-Juventus maçında oynayacak mı? Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kaldı

31 Ekim 2024 14:02 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 14:23

Serie A mücadeleleri kapsamında milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın oynadığı Juventus, Udinese deplasmanına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına sayılı günler kala Kenan Yıldız'ın oynayıp oynamayacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. Milli futbolcunun ilk 11'de başlaması bekleniyor. Udinese-Juventus maçının hangi kanalda yayınlanacağı açıklandı.

Serie A​'nın 11. hafta mücadeleleri kapsamında Juventus​, Udinese​ deplasmanına çıkacak.

Lig'de 18 puan ile dördüncü sırada yer alan Juventus, 16 puanla yedinci sırada bulunan Udinese'yi yenerek 3 puanı almayı hedefliyor.

Taraftarlar tarafından Udinese-Juventus maçında milli futbolcumuz Kenan Yıldız​'ın oynayıp oynamayacağı ise merak ediliyor.

KENAN YILDIZ UDİNESE-JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Geçtiğimiz günlerde oynanan Juventus-Parma maçında milli futbolcumuz Kenan Yıldız karşılaşmanın 59. dakikasında yedeklerden Timothy Weah'ın yerine dahil oldu.

2-2 sonuçlanan karşılaşmada milli futbolcumuz gol atamadı.

Juventus'un teknik direktörü Thiago Motta'nın Kenan Yıldız'ı Udinese karşılaşmasında ise ilk 11'de başlatması bekleniyor.

Milli futbolcu Inter ile oynanan karşılaşmada maça sonradan girerek 11 dakikada 2 gol atmıştı.

Kenan Yıldız'ın bu sezon Juventus'taki istatistikleri ise şöyle:

Serie A | 10 Maç | 2 Gol | 2 Asist | 663 dakika süre

UEFA Şampiyonlar Ligi | 3 Maç | 1 Gol | 219 dakika süre

UDİNESE-JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA?

Seria A'nın 11. hafta mücadeleleri kapsamında oynanacak Udinese-Juventus maçı S Sport Plus veya S Sport 2 kanallarından yayınlanacak.

Stadio Friuli Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın hakeminin kim olacağı ise henüz açıklanmadı.

UDİNESE-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Stadio Friuli Stadı'nda oynanacak olan Udinese-Juventus karşılaşması 2 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

Juventus karşılaşmayı kazanırsa 3 puanın sahibi olacak ve 21 puana yükselecek.

Udinese ile karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa Juventus'un önüne geçecek.