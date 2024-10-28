Kirli Sepeti dizisinin neden final yaptığı belli oldu! Son bölümün fragmanı yayınlandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

28 Ekim 2024 16:39 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 16:52

NOW TV ekranlarında yayınlanan Kirli Sepeti dizisinin final yapacağı açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından vatandaşlar Kirli Sepeti neden final yapıyor sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Reytinglerin düşük olması nedeniyle final yapacak.

Oyuncuları arasında Ayça Bingöl, Ceren Moray​, Cansu Tosun​, Orhan Becerir, Tülay Bekret, Rüzgar Aksoy, Aslıhan Kapanşahin gibi isimlerin yer aldığı Kirli Sepeti​ dizisinin izleyicilerine kötü haber geldi. Son yayınlanan fragmanın ardından izleyiciler Kirli Sepeti final mi yapıyor, neden sorusunun cevabını araştırmaya başladı. KİRLİ SEPETİ FİNAL Mİ YAPIYOR? İlk sezonu ile büyük başarılar elde eden Kirli Sepeti dizisinin ikinci sezonunda işler istenildiği gibi gitmedi. Yeni sezonda istenilen etkiyi gösteremeyen dizinin 3 Kasım 2024 Pazar günü yayınlanacak 40. bölümüyle final yapacağı açıklandı. KİRLİ SEPETİ NEDEN FİNAL YAPIYOR? Kirli Sepeti dizisinin ikinci sezonunda reyting sonuçları oldukça düştü. Rakipleri ile rekabet edemeyen dizinin final yapmasına karar verildi. Kanal tarafından yayınlanan dizinin son fragmanın ardından dizinin final yapması kesinleşti. KİRLİ SEPETİ KONUSU NEDİR? Dram türündeki dizi İstanbul'un zengin muhitlerinden birinde çalışan kişilerin ve onların iş verenlerinin hayatlarını konu ediniyor. Çalışanların ve iş verenlerin aralarındaki gelir farklılığından dolayı yaşanan olaylar dizide işleniyor. Sıkça Sorulan Sorular Kirli Sepeti kaç bölüm sürdü? Kirli Sepeti dizisi 40. bölümüyle birlikte final yapacak. İlgili Haberler Kirli Sepeti dizisinin Yasemin'i Beste Özdemir diziden ayrıldığını açıkladı Kirli Sepeti dizisi final oluyor! Kadrosuna yeni oyuncular katmıştı