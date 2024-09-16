Kızıl Goncalar dizisi 30 Eylül Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak

16 Eylül 2024 14:35 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 14:38

Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun başrolde yer aldığı Gold Film imzalı dizi, 30 Eylül Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Arka Sokaklar dizisine Orço karakteri ile tanınan Burak Alkaş dahil oluyor

Arka Sokaklar dizisine Orço karakteri ile tanınan Burak Alkaş dahil oluyor

Kızıl Goncalar​ dizisi, Faniler isimli (gerçek hayatta olmayan) tarikat mensupları ile seküler bir ailenin kesişen yollarını konu ediniyor. 20 Eylül Pazartesi günü sezon finali yapan dizi 19 bölümden oluşuyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şükrü Necati Şahin’in yazdığı, Ömür Atay’ın yönettiği Kızıl Goncalar dizisi 30 Eylül Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

KIZIL GONCALAR NEYİ ANLATIYOR?

Kızıl Goncalar dizisi, seküler biri olan Levent​ ile Faniler isimli bir tarikatın üyesi olan Meryem’in kesişen yolları konu edilirken inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen evlatları söz konusu olduğunda anneliğin ve babalığın birleştirici gücünü izleyiciye aktarıyor.

KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN OYUNCULARI

Özge Namal - Meryem​ Tezel

Özcan Deniz - Levent Alkanlı

Mert Yazıcıoğlu - Cüneyd Güneş

Hazal Türesan - Beste Özdemir

Erkan Avcı - Sadi Hüdayi Güneş

Şerif Erol- Suavi Alkanlı

Selen Öztürk - Hasna Yıldız

Duygu Sarışın - Hande Alkanlı



Mina Demirtaş - Zeynep Tezel

Esma Yılmaz - Mira Alkanlı

Mert Turak - Naim Tezel

Sitare Akbaş - Birgül Tezel

Can Kızıltuğ - Can

Yakup Turgut - Arif

Tuğrul Tülek- Seçkin Özarslan

Asiye Dinçsoy - Müyesser Yıldız

Melis Çınar - Nadire

Oğulcan İnan- Bahadır

Tolga Tekin - Abdurrahim Vahit Güneş