Kızıl Goncalar dizisi 30 Eylül Pazartesi günü izleyiciyle buluşacak
Kızıl Goncalar dizisinin yeni sezon tarihi merak ediliyor. Özgü Namal, Özcan Deniz ve Mert Yazıcıoğlu’nun başrolde yer aldığı Gold Film imzalı dizi, 30 Eylül Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
Kızıl Goncalar dizisi, Faniler isimli (gerçek hayatta olmayan) tarikat mensupları ile seküler bir ailenin kesişen yollarını konu ediniyor. 20 Eylül Pazartesi günü sezon finali yapan dizi 19 bölümden oluşuyor.
KIZIL GONCALAR DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Şükrü Necati Şahin’in yazdığı, Ömür Atay’ın yönettiği Kızıl Goncalar dizisi 30 Eylül Pazartesi akşamı televizyon ekranlarında izleyiciyle buluşacak.
KIZIL GONCALAR NEYİ ANLATIYOR?
Kızıl Goncalar dizisi, seküler biri olan Levent ile Faniler isimli bir tarikatın üyesi olan Meryem’in kesişen yolları konu edilirken inanç ve fikir ayrılıklarına rağmen evlatları söz konusu olduğunda anneliğin ve babalığın birleştirici gücünü izleyiciye aktarıyor.
KIZIL GONCALAR DİZİSİNİN OYUNCULARI
Özge Namal - Meryem Tezel
Özcan Deniz - Levent Alkanlı
Mert Yazıcıoğlu - Cüneyd Güneş
Hazal Türesan - Beste Özdemir
Erkan Avcı - Sadi Hüdayi Güneş
Şerif Erol- Suavi Alkanlı
Selen Öztürk - Hasna Yıldız
Duygu Sarışın - Hande Alkanlı
Mina Demirtaş - Zeynep Tezel
Esma Yılmaz - Mira Alkanlı
Mert Turak - Naim Tezel
Sitare Akbaş - Birgül Tezel
Can Kızıltuğ - Can
Yakup Turgut - Arif
Tuğrul Tülek- Seçkin Özarslan
Asiye Dinçsoy - Müyesser Yıldız
Melis Çınar - Nadire
Oğulcan İnan- Bahadır
Tolga Tekin - Abdurrahim Vahit Güneş