Kızıl Goncalar’da Beste karakteri diziden ayrılıyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

01 Ekim 2024 09:16 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:24

Now TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi 30 Eylül'de yeni sezonuna başladı. İlgiyle takip edilen dizinin Beste karakterinin bir süre sonra ekranlarda yer almayacak olması seyirciyi üzdü. Beste neden yok, diziden ayrıldı mı belli oldu.