Kızıl Goncalar’da Beste karakteri diziden ayrılıyor
Now TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi 30 Eylül'de yeni sezonuna başladı. İlgiyle takip edilen dizinin Beste karakterinin bir süre sonra ekranlarda yer almayacak olması seyirciyi üzdü. Beste neden yok, diziden ayrıldı mı belli oldu.
18 Aralık 2023 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen Kızıl Goncalar, ilk sezonu ile büyük ses getirmişti. İkinci sezonu ile yeniden seyirci karşısına çıkan dizinin Beste karakteri beğeni topluyordu.
Diziden ayrılacak iddiaları sonrasında Hazal Türesan neden yok, ayrıldı mı merak edildi.
KIZIL GONCALAR BESTE NEDEN YOK, DİZİDEN AYRILDI MI?
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Beste karakterini oynayan Hazal Türesan, Kızıl Goncalar'dan ayrılıyor ve Magarsus dizisine dahil olacak.
Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünde yer aldığı dizinin Beste karakteri diziden ayrılacak.
OYUNCU KADROSU
Kızıl Goncalar'ın kadrosunda Özcan Deniz, Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci, Tuana Gizem Uzunlar gibi isimler yer alıyor.
Kızıl Goncalar'ı çok seviyordum ama Beste olmadan izlemek pek keyifli olmaz ya keşke kalsaydı