Kızılcık Şerbeti Firaz karakterini Batuhan bozkurt oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

27 Eylül 2024 11:57 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 12:21

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin senaryosuna yeni dahil olacak olan Firaz'ın kim olduğu izleyiciler tarafından merak edildi. Ayrıca karakteri oynayan Batuhan Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli gibi sorular da gündem oldu.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti​ dizisinin senaryosuna yeni bir karakter dahil oluyor. İzleyiciler tarafından diziye yeni dahil olan Firaz adlı karakterin kim tarafından oynandığı merak ediliyor. KIZILCIK ŞERBETİ FİRAZ KİMDİR? Kızılcık Şerbeti dizisinde Firaz karakteri Batuhan Bozkurt tarafından oynanıyor. Firaz dizide Görkem'in üvey annesinin oğlu olarak diziye dahil olacak. KIZILCIK ŞERBETİ FİRAZ'IN ANNESİ KİMDİR? Firaz karakterinin annesi Asude'yi ünlü oyuncu Servet Panduk oynuyor. BATUHAN BOZKURT KİMDİR? Batuhan Bozkurt 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu olan ünlü oyuncu kariyerinde ilk olarak Suma adlı kısa filmde rol alarak başladı. Daha sonra sırayla Bizim Hikaye, Çukur, Baraj, Kuruluş: Osman, Atatürk 1881-1919 ve Kızıl Goncalar yapımlarında rol aldı. İlgili Haberler Kızılcık Şerbeti Ezgi karakterini Duygu Kocabıyık oynuyor Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncu! Metehan'a partner geliyor