Kızılcık Şerbeti Ezgi karakterini Duygu Kocabıyık oynuyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

25 Eylül 2024 11:39 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 12:07

Show TV ekranlarında yayınlanan kızılcık şerbeti 3. sezonuna hızlı bir giriş yaptı. İzleyicilerin yeni sezonla ilgisini çeken Kızılcık Şerbeti'nde Ezgi karakterinin kim olduğu gündem oldu. Ayrıca karakteri oynayan Duygu Kocabıyık kimdir, kaç yaşında soruları da izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın yer aldığı yönetmen koltuğunda ise Hakan Kırvavaç'ın oturduğu Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonu başladı. 3. sezonu ile birlikte izleyicilerin dikkatini çeken dizinin senaryosuna Ezgi adında yeni bir karakter dahil oluyor. İzleyiciler tarafından Kızılcık Şerbeti'nde Ezgi'nin kim tarafından oynandığı merak edildi. KIZILCIK ŞERBETİ EZGİ KİM? Kızılcık Şerbeti dizisinde influencer olarak senaryoda yer alan Ezgi karakteri Duygu Kocabıyık tarafından oynanıyor. Ayrıca senaryoya göre karakterin annesi de ünlü bir şarkıcı olacak. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Ezgi'nin annesini rolünde ise Semra San yer alacak. DUYGU KOCABIYIK KİMDİR? Duygu Kocabıyık, Ege Üniversitesi'nden mezun oldu. İstanbul'a taşınarak oyunculuk yapmaya başlayan ünlü isim kariyerine NOW TV ekranlarında yayınlanan EGO dizisinde oynadığı "Seval" karakteriyle başladı. Daha sonra "Meksika Açmazı(2023)", "Biricik Sevgilim (2023)", Sayara (2024) adlı filmlerde rol aldı. Son olarak GAİN platformunda yayınlanan "Dengeler: Biri Olmak" adlı dizide "Gonca" karakterini oynadı. İlgili Haberler Kızılcık Şerbeti'nin Mustafa'sı Emrah Altıntoprak'ın esprili göndermesi işe yaradı! Afişe eklendi Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Barış Kılıç'tan Yalı Çapkını açıklaması Yasak Elma'dan sonra Kızılcık Şerbeti'nde buluştular! Şebnem Dönmez ve Bahtiyar Memili'den yeni poz