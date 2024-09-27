Kızılcık Şerbeti'nde Asude karakterini Servet Pandur oynuyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

27 Eylül 2024 16:23 - Güncelleme : 27 Eylül 2024 16:40

Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti yeni sezonu ile ekranlara geliyor. Güçlü oyuncu kadrosu ile ilk sezon büyük ses getiren dizinin yeni bölümünde yer alacak olan Asude karakterini gerçekte kim oynuyor, adı nedir gündeme geldi.

Son zamanların sevilen dizilerinden biri olan Kızılcık Şerbeti​ yeni sezonu ile izleyicisinin karşısına çıktı. Cuma günleri ekranlara gelen diziye katılan Asude karakteri ise sosyal medyada beğeni topladı. KIZILCIK ŞERBETİ ASUDE KİM, GERÇEK ADI NEDİR? Batuhan Bozkurt'un Firaz karakteri ile katıldığı dizide Firaz'ın annesi olan Asude'yi oyuncu Servet Pandur oynayacak. Yeni karakterlerin bu akşamki bölümle beraber dahil olması bekleniyor. SERVET PANDUR KİMDİR, HANGİ DİZİLERDE OYNADI? 27 Mart 1970 tarihinde İzmir'de doğan isim 1993 senesinde Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Oyunculuk Bölümünden mezun oldu. Aynı sene Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda görev almaya başlayan Pandur, sanatçı kadrosunda yer almaya devam ediyor. KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR? Show Tv ekranlarında 20.00'da yayınlanan dizide birçok başarılı isim yer alıyor. Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Yiğit Kirazcı, Özge Özacar, Ahmet Mümtaz Taylan gibi isimler kadroda bulunuyor. İlgili Haberler Kızılcık Şerbeti Firaz karakterini Batuhan bozkurt oynuyor Kızıl Goncalar'dan Kızılcık Şerbeti'ne transfer! Senaryo yeniden yazılacak