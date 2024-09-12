Kızılcık Şerbeti'ne Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik dahil olacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

12 Eylül 2024 13:13 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 13:21

Kızılcık Şerbeti, 28 Ekim 2022 tarihinde ilk bölümünü yayınladı. Güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlarda yer alan diziye Şebnem Bozoklu, Şebnem Dönmez ve Fırat Çelik katılırken hangi karakteri canlandırdıkları da merak edilmişti.

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu gibi isimlerin yer aldığı Kızılcık Şerbeti, yeni sezonu ile izleyici ile buluşmaya başlayacak. Show TV ekranlarında yayınlanan diziye Şebnem Bozoklu, Meryem karakterini canlandırmak için katılacak. KIZILCIK ŞERBETİ HEVES ŞİFACIGİL GERÇEKTE KİM? Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Kızılcık Şerbeti'ne dahil olan Şebnem Bozoklu, Sönmez’in İzmir’den İstanbul’a gelen yeğeni Meri’yi canlandıracak. Şebnem Dönmez ise Giray’ın, babası Hüsrev ile evli olan üvey annesi Heves Şifacıgil karakterini oynayacak. Fırat Çelik, yayın evi sahibi olan Cemal rolü ile karşımıza çıkıyor. KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR? Ekranların sevilen projesi haziran ayında sezon finali ile ara vermişti. 3. sezon çekimleri başladı ve yeni sezon 13 Eylül günü yayınlanmaya başlayacak. OYUNCU KADROSU Dizide yer alan bazı isimler şöyle: Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör. İlgili Haberler Kızılcık Şerbeti yeni sezon için müjdeyi verdi: Devrim Alasya paylaştı Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Müjde Uzman'a yapımcısından sert açıklama!