Kızılcık Şerbeti yeni sezon için müjdeyi verdi: Devrim Alasya paylaştı
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
29 Ağustos 2024 00:02 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 00:02
Sezon finaliyle nefesleri kesen Kızılcık Şerbeti yeni sezon çekilmlerine başladı. Setten ilk görüntüyü Kıvılcım karakterini oynayan Devrim Alasya'nın paylaşımına beğeni yağdı.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunu ne zaman yayımlanacağı müdavimleri tarafından merakla bekleniyor. Sezon finalinde Görkem'in sırrı açığa çıkarken 67'inci bölümüyle ekranlara dönecek dizide karakterlerin akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. Sete çıkan Kızılcık Şerbeti'nden ilk kare geldi.
Kadrosuna yeni isimler katan dizinin 13 Eylül ya da 20 Eylül'de ekranlara dönmesi bekleniyor. Olayların bir aylık zaman atlamasıyla gerçekleşecek diziden gelecek haberleri izleyicileri merakla bekliyor.
Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya "Dükkanı açtık? #kızılcıkşerbeti" notu düşerek fotoğraf paylaştı.
Kaynak: tgrthaber.com