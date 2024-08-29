Kızılcık Şerbeti yeni sezon için müjdeyi verdi: Devrim Alasya paylaştı

29 Ağustos 2024 00:02 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 00:02

Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tarihi belli oldu! Yeni gelen karakterler merak konusu oldu

Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tarihi belli oldu! Yeni gelen karakterler merak konusu oldu

Kızılcık Şerbeti'nin yeni sezonunu ne zaman yayımlanacağı müdavimleri tarafından merakla bekleniyor. Sezon finalinde Görkem'in sırrı açığa çıkarken 67'inci bölümüyle ekranlara dönecek dizide karakterlerin akıbetinin ne olacağı merak ediliyor. Sete çıkan Kızılcık Şerbeti'nden ilk kare geldi.

Kadrosuna yeni isimler katan dizinin 13 Eylül ya da 20 Eylül'de ekranlara dönmesi bekleniyor. Olayların bir aylık zaman atlamasıyla gerçekleşecek diziden gelecek haberleri izleyicileri merakla bekliyor.

Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya "Dükkanı açtık? #kızılcıkşerbeti" notu düşerek fotoğraf paylaştı.







