Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu geçen sene 15 Eylül’de başlamıştı

10 Ağustos 2024 18:59 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 19:06

Kızılcık Şerbeti dizisine Yasak Elma'nın oyuncusu dahil oldu! Şebnem Dönmez ekranlara geri dönüyor

Kızılcık Şerbeti dizisine Yasak Elma'nın oyuncusu dahil oldu! Şebnem Dönmez ekranlara geri dönüyor

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu!

Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Selin Türkmen'in yeni dizisi belli oldu!

İlk bölümün 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Kızılcık Şerbeti yayınlandığı ilk günden beri sevilerek takip edilirken genişleyen oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeye devam ediyor.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Show Tv ekranlarında yayınlanan dizinin yeni sezon tarihi henüz duyurulmazken geçtiğimiz sene yeni sezonunu 15 Eylül'de yayınlamaya başlamıştı.

2024 yılında da yeni sezonunun eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.

KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİM?

Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Selin Türkmen, Ceren Karakoç, Müjde Uzman ve Aliye Uzunatağan gibi isimler yer alıyor.

HANGİ GÜN YAYINLANIYOR 2024?

Show Tv'de yayınlanan dizi, cuma günleri izleyicisi ile buluşuyor. Yeni sezonda da aynı gün ve aynı saatte ekranlara gelmesi bekleniyor.