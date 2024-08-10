Kızılcık Şerbeti’nin yeni sezonu geçen sene 15 Eylül’de başlamıştı
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
10 Ağustos 2024 18:59 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 19:06
Show Tv ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti, sezon arasına girmişti. Sevilen dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak edilirken tarih henüz açıklanmadı. Dizi, geçen sene yeni sezona 15 Eylül'de başlamıştı.
İlk bölümün 28 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan Kızılcık Şerbeti yayınlandığı ilk günden beri sevilerek takip edilirken genişleyen oyuncu kadrosu ile ilgi çekmeye devam ediyor.
KIZILCIK ŞERBETİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Show Tv ekranlarında yayınlanan dizinin yeni sezon tarihi henüz duyurulmazken geçtiğimiz sene yeni sezonunu 15 Eylül'de yayınlamaya başlamıştı.
2024 yılında da yeni sezonunun eylül ayında ekranlara gelmesi bekleniyor.
KIZILCIK ŞERBETİ OYUNCULARI KİM?
Sevilen dizinin oyuncu kadrosunda Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Evrim Alasya, Barış Kılıç, Settar Tanrıöğen, Sibel Taşçıoğlu, Selin Türkmen, Ceren Karakoç, Müjde Uzman ve Aliye Uzunatağan gibi isimler yer alıyor.
HANGİ GÜN YAYINLANIYOR 2024?
Show Tv'de yayınlanan dizi, cuma günleri izleyicisi ile buluşuyor. Yeni sezonda da aynı gün ve aynı saatte ekranlara gelmesi bekleniyor.
Kaynak: TGRT Haber