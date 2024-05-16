16 Mayıs 2024'te cezalar netleşti! 10 yıl öncesine dayanan Kobani Davası'nda görülen 6-8 Ekim olayları nedir?

16 May 2024 17:09 - Güncelleme : 16 May 2024 17:29

Kobani davasında karar: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın cezası belli oldu

Kobani davasında karar: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın cezası belli oldu

6-8 Ekim olayları kapsamında görülen 'Kobani' Davası'nın kararları açıklandı.

Kararların açıklanmasının ardından vatandaşlar 6-8 Ekim olayları nedir sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

PKK/KCK/PYD/YPG elebaşlarının örgüt üyelerine verdiği talimatlar ve açıklamaların ardından, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ'ın eş başkanlığını yaptığı Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Karar Yürütme Kurulu tarafından 6 Ekim 2014 yılında "Halklarımıza Acil Çağrı" başlığı ile açıklama yapıldı.

Açıklamanın ardından 35 il ve 96 ilçede eş zamanlı başlatılan silahlı şiddet eylemleri düzenlendi.

Şiddet eylemlerinde PKK/KCK/PYD/YPG'li teröristler tarafından 37 vatandaş hayatını kaybederken, 326 kolluk görevlisi, 435 sivil olmak üzere toplam 761 kişi yaralandı.

PKK/KCK/PYD/YPG'li teröristler 197 okul, 269 kamu binası, 1731 ev ve iş yerini yağmalayarak zarar verdi.

729'u sivil olmak üzere 501'i kamuya ait arac ise kullanılmaz hale getirildi.

Devlet, Anayasa ve yasalar çerçevesinde gerekli müdahaleyi yaparak kamu düzenini tekrar sağladı.