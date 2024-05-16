Kobani davasında tahliye edilen Ayla Akat Diyarbakır'da dünyaya geldi

16 May 2024 16:17 - Güncelleme : 16 May 2024 16:32

Ayhan Bilgen Kobani Davası'nda beraat etti

Ayhan Bilgen Kobani Davası'nda beraat etti

Kobani davasında karar: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın cezası belli oldu

Kobani davasında karar: Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın cezası belli oldu

Bugün Kobani davasının kararları açıklandı. Eski HDP genel başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın da yargılandığı davada Ayla Akat tahliye edildi.

Tahliye edilmesinin ardından vatandaşlar tarafından Ayla Akat'ın hayatı ve biyografisi merak edilmeye başlandı.

Ayla Akat 16 Şubat 1976 yılında Diyarbakır'da dünyaya geldi.

Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan isim, 2007 seçimlerinde Batman'dan bağımsız aday olarak milletvekili seçildi.

Milletvekili olduktan sonra mecliste Demokratik Toplum Partisi grubuna katıldı.

Partinin kapatılmasının ardından 2009 yılında ise Barış ve Demokrasi Partisi'ne geçti. 2011 yılında tekrardan Batman'da bağımsız milletvekili adayı oldu.

2013 yılında HDP'ye geçiş yapan Ayla Akat evli ve bir çocuk annesidir.