Köy Kanunu teklifi nedir? Meclis'te kabul edilerek yasalaştı

05 Aralık 2024 07:50 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 07:55

Köy Kanunu’nda yapılan yeni düzenlemeler, yenilenebilir enerji üretimini artırmayı, köylerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine destek sağlamayı ve riskli yapılara yönelik düzenlemeler getirmeyi hedefliyor.

Yeni düzenleme, köylerde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerine çeşitli haklar tanıyor. Bu kapsamda, 31 Aralık 2028’e kadar borcunu ödeyemeyen hak sahiplerine ek süre verilecek. Ayrıca, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki alanlarda inşa edilen izinsiz yapıların yıkımı için yetki TOKİ​, belediyeler​ veya il özel idarelerine devredildi.

KÖY KANUNU TEKLİFİ NEDİR?

Kanunla, Köy Kanunu'nda değişikliğe gidildi. Bu kapsamda köyde ikamet eden ve köy nüfusuna kayıtlı olup evi bulunmayan ihtiyaç sahiplerine satılan taşınmazlar üzerinde çeşitli nedenlerle bina yapmayanlara ya da taksitlerini ödemeyen hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri amacıyla 31 Aralık 2028'e kadar ek süre tanınacak.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda, Gecekondu Kanunu'nun "yeniden gecekondu yapımının önlenmesine" ilişkin maddesinde değişiklik yapılıyor. Buna göre, belediye sınırları içinde veya dışında, belediyelere, Hazineye, özel idarelere, özel bütçeli dairelere ait arazi ve arsalarda veya devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak, daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar ve varsa çevreleyen tel örgü, çit, duvar gibi yapılar da dahil inşa sırasında olsun veya iskan edilmiş bulunsun, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, belediyeler veya il özel idarelerince yıkım kararı alınabilecek.

KÖY KANUNU TEKLİFİ İLE NELER DEĞİŞECEK?

Yasaya göre, güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, Yapı Denetimi Hakkında Kanun’un kapsamı dışında tutulacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, il bazında faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşlarının sayısını belirleme yetkisine sahip olacak.

Deprem bölgesinde, kentsel dönüşüm başkanlığınca yapılan arsa ve arazi teslimleri katma değer vergisinden muaf tutulacak.

Riskli yapı tespiti yapılan parsellerdeki plan değişikliklerinden belli bir emsale kadar değer artış payı alınmayacak.

Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerde yapılacak daimi veya geçici bütün izinsiz yapılar ile bu yapıları çevreleyen tel örgü, çit ve duvar gibi yapılar hakkında TOKİ, belediyeler veya il özel idarelerince yıkım kararı alınabilecek.

Yasayla ayrıca, güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, Yapı Denetimi Hakkında Kanun'un kapsamı dışında olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bir ilde faaliyet gösterebilecek yapı denetim kuruluşu sayısını belirleyecek.