KPSS ortaöğretim sınav giriş belgelerinin bu hafta erişime açılması bekleniyor

04 Eylül 2024 10:52 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 10:55

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) internet sitesinde yer alan takvime göre; 15 Eylül’de gerçekleşecek olan KPSS ortaöğretim sınav yerlerinin eylül ayının ilk haftasında açıklanması düşünülüyor.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

Memur olmak isteyen lise mezunlarına yönelik yapılan ortaöğretim Kamu Personeli Seçme Sınavının giriş belgeleri ve sınav yerleri henüz erişime açılmadı.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM bünyesinde yapılan KPSS ortaöğretim sınav giriş belgeleri geçtiğimiz yıllarda sınavdan on gün önce açıklandığından dolayı söz konusu belgelerin eylül ayının ilk haftasında erişime açılması bekleniyor.

2024 KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

KPSS ortaöğretim sınav giriş yerlerini sorgulamak isteyen adaylar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriye ÖSYM internet sitesinden giriş belgelerine ulaşabilir.

KPSS ORTAÖĞRETİM SINAVI NE ZAMAN?

Devlet memur alımı için yalnızca lise mezunlarının girebildiği ÖSYM tarafından düzenlenen Ortaöğretim KPSS sınavı 15 Eylül 2024 tarihinde gerçekleşecek.

ORTAÖĞRETİM KPSS İLE NE OLUNUR?

İnfaz Koruma Memuru

Şoför

Hizmetli

Memur

İtfaiye Eri

Zabıta Memuru

Teknisyen

Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni