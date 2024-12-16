Kübra Avcı kimdir? 2025 Survivor Gönüllüler'de
Editör: Şeyda Yılmaz / Kaynak: TGRT Haber
16 Aralık 2024 13:00 - Güncelleme : 16 Aralık 2024 13:03
2025 Survivor Gönüllüler kadrosu seyircilerin gündeminde yer alıyor. Gönüllüler kadrosunda yer alan Kübra Avcı’ya dair araştırmalar hız kazandı.
Survivor 2025 Gönüllüler takımında mücadele edecek olan Kübra Avcı yarışmacılar arasında merak edilen isimler arasında yer alıyor.
KÜBRA AVCI KİMDİR?
2025 Survivor Gönüllüler kadrosunda yer alan Kübra Avcı’ya dair bir bilgi henüz bulunmamakta.
SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?
Survivor Gönüllüler kadrosunda Batuhan Gökgöz, Mevlüt Koçak, Kaan Kazgan, Kübra Avcı, Adilhan Numan, Tuğba Yeni ve Göksu Küçükali yer alıyor.
Kaynak: TGRT Haber