Kurban Bayramı bayram namazı Samsun Terme ilçesinde 05.39’da, Tekkeköy ilçesinde 05.42’de kılınacak

15 Haziran 2024 16:56 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 09:58

Bayram namazını il ve ilçelerin saat kaçta kılacağı merak ediliyor. Samsun’da bayram namazı vakitleri ve bayram namazına dair detaylar haberimizde yer almaktadır. Bayram namazı nasıl kılınır?

SAMSUN TERME İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

Kurban Bayramına saatler kaldı. Güneş doğduktan 50 dakika sonra kılınan bayram namazı Samsun Terme ilçesinde 05.39’da kılınacak.

SAMSUN TEKKEKÖY İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

2 rekat olarak kılınan bayram namazını Samsun Tekkeköy ilçesi 05.42’de kılacak.

“Artık siz beni anın ki ben de sizi anayım. Bana şükredin, bana nankörlük etmeyin!” (BAKARA/152)

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Namaza başlamadan önce: “Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı’nın 2 rekat namazını kılmaya.” denir.

1.Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alınır.

2.Subhaneke duası okunur.

3.İmam ile beraber zait tekbir çekilir.

4.Euzü besmele çekildikten sonra Fatiha ve zammı sure okunur.

5.İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

6.İkinci rekat için ayağa kalkılır.

7.Besmele çekildikten sonra Fatiha ile zammı sure okunur.

8.İmamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır.

9. İkinci tekbir alınır.

10. Üçüncü tekbir alınır.

11.Son olarak dördüncü tekbir alınır ve rükuya gidilir.

12. Rüku ve secde bittikten sonra; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

13.Sonrasında “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

Sonra imam bayram hutbesini okumak için minbere çıkar hutbe bittikten sonra dua okunur ve namaz tamamlanır.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE SAMSUN’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Samsun’da bayram namazı 05.48’de kılınacak