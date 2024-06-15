Kurban Bayramı bayram namazını Tekirdağ Marmaraereğlisi 06.16’da, Hayrabolu ilçesi 06.19’da kılacak

15 Haziran 2024 21:08 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 21:12

Kurban Bayramı’na saatler kala il ve ilçelere göre bayram namazı saatleri merak ediliyor. Tekirdağ ilçelerinin bayram namazı saatleri haberimizin devamında yer almaktadır.

TEKİRDAĞ MARMARAEREĞLİSİ BAYRAM NAMAZINI KAÇTA KILACAK?

Arefe gününün sonuna yaklaşırken Bayram heyecanı içimizi kapladı. Bayram namazının ardından başlayacak Kurban Bayramı’nda bayram namazını Tekirdağ Marmaraereğlisi ilçesi 06.16’da kılacak.

TEKİRDAĞ HAYRABOLU İLÇESİNDE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı’nın bayram ezanı Tekirdağ Hayrabolu ilçesinde 06.19’da okunacak.

Allah faizi tüketir, sadakaları ise arttırır ve Allah hiçbir inkârcı günahkârı sevmez. (BAKARA/276)

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban Bayramı namazı iki rekattan oluşur. Niyet ettikten sonra şu sırayla namaz kılınır:

1.Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alınır.

2.Subhaneke duası okunur.

3.İmam ile beraber zait tekbir çekilir.

4.Euzü besmele çekildikten sonra Fatiha ve zammı sure okunur.

5.İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

6.İkinci rekat için ayağa kalkılır.

7.Besmele çekildikten sonra Fatiha ile zammı sure okunur.

8.İmamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır.

9. İkinci tekbir alınır.

10. Üçüncü tekbir alınır.

11.Son olarak dördüncü tekbir alınır ve rükuya gidilir.

12. Rüku ve secde bittikten sonra; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

13.Sonrasında “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

Sonra imam bayram hutbesini okumak için minbere çıkar hutbe bittikten sonra dua okunur ve namaz tamamlanır.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE TEKİRDAĞ’DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Tekirdağ’da bayram namazı 06.24’de kılınacak.