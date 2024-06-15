Kurban Bayramı namazı İstanbul Esenyurt ve Küçükçekmece ilçelerinde 06.13’de kılınacak

15 Haziran 2024 21:00 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:33

16 Haziran Pazar günü olan Kurban Bayramı’nda bayram namazı İstanbul Bağcılar, Bahçelievler ve Sultangazi ilçelerinde 06.12’de kılınacak

16 Haziran Pazar günü olan Kurban Bayramı’nda bayram namazı İstanbul Bağcılar, Bahçelievler ve Sultangazi ilçelerinde 06.12’de kılınacak

16 Haziran 2024 Pazar günü olan Kurban Bayramı namazını İstanbul Ümraniye ve Pendik ilçeleri 06.11’de kılacak

16 Haziran 2024 Pazar günü olan Kurban Bayramı namazını İstanbul Ümraniye ve Pendik ilçeleri 06.11’de kılacak

Müslümanların iki önemli bayramından biri olan Kurban Bayramı, Zilhicce ayının 10.gününden itibaren kutlanmaya başlanan ve 4 gün süren bayramdır. Müslümanlar için bu önemli günde bayram namazı kılmak çok önemlidir. Erkeklere vacip olan bayram namazının il ve ilçelerde saat kaçta kılınacağı belli oldu.

İstanbul Esenyurt ilçesinde 16 Haziran 2024 Pazar günü bayram namazı 06.13’de kılınacak.

İstanbul Küçükçekmece ilçesinde de bayram namazı 06.13’de kılınacak.

Kurban Bayramı günleri Ramazan Bayramı gibi dünyanın her yerinde aynı gün kutlanmaz. Kurban Bayramı günü ülkelere göre farklılık gösterir. Örneğin Türkiye’de Kurban Bayramı Amerika’dan bir gün sonra olur.

KURBAN KESMEK KİMLERE FARZ?

Akıl sağlığı yerinde,mukim olan ve ihtiyaç malından fazla nisap malı veya parası olan her müslüman belli bir hayvanı kurban kesmeleri farzdır.

Bayramın üç günü kurban kesilebilir. Bayramın ilk günü fakir olup üçüncü günü zengin olana, ilk günü seferi üçüncü günü ikamet edene kurban kesmek vaciptir.

Zengin bir kimse bayramın birinci ve ikinci gününde kurban kesmeden ölürse kurban borcu ile ölmüş olmaz.

Fakir biri bayramın ilk günü kurban keserse ve bayramın üçüncü günü zengin olursa tekrar kurban kesmesi gerekir. Çünkü ilk iki gün fakir olduğundan kurban vacip değildir ve farz olmadan kesmiştir.

Ana baba zengin ve çocukları fakirse anne babanın çocukları adına kurban kesmesine gerek yoktur. Fakir olana kurban vacip değildir.

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde fakir olacağını veya seferi olacağını bilen kimseye, birinci gününde kurban kesmek farz değildir. Ayrıca bayramın üçüncü günü zengin olacağını bilenin, kurban kesmesi bayramın birinci günü fecir vaktinde farz olur. Bayramın birinci günü zengin-fakir ve mukim-misafir olmaya bakılmaz.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE İSTANBUL'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

İstanbul'da Kurban Bayramı namazı 06.18'de kılınacak