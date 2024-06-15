Kurban Bayramı namazı İzmir Torbalı ilçesinde 06.25’de, Çiğli ilçesinde 06.26’da kılınacak

15 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:23

Erkeklere farz olan ve cemaatle kılınması gereken bayram namazı müslümanlar için çok önemlidir. Kurban Bayramı namazına giderken bir şey yememek sünnettir.

İzmir Torbalı ilçesinde bayram namazı 06.25’te kılınacak.

Kurban Bayramı’nda bayram ezanı İzmir Çiğli ilçesinde 06.26’da okunacak.

Başladığınız haccı ve umreyi Allah rızâsı için tamamlayın. Eğer bir engel çıkar da tamamlayamazsanız, o zaman maddî durumunuza uygun bir kurban gönderin. O kurban, yerine varıp kesilinceye kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Aranızdan hastalanan veya başında bir rahatsızlığı bulunduğu için vaktinden önce tıraş olma zorunda kalanlar ise fidye olarak ya oruç tutsun ya sadaka versin veya kurban kessin. Emniyet ve genişlik içinde olduğunuzda, içinizden kim hac zamanına kadar umre yaparsa, maddî durumuna uygun bir kurban kessin. Kurban kesemeyenler ise üçü hacda, yedisi de hacdan döndükten sonra olmak üzere tam on gün oruç tutsunlar. Bu hüküm, Mescid-i Harâm civârında oturmayanlar içindir. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah'ın cezası pek şiddetlidir. (Kevser/2)

BAYRAM GÜNÜ SÜNNETLERİ NELER?

Bayram günü erken kalkmak, gusletmek, misvak kullanmak, güzel koku sürünmek, temiz elbise giymek, sevindiğini belli etmek, yüzük takmak, müminlere güler yüzle selam vermek, fakirlere sadaka vermek, dargınları barıştırmak, akrabayı, din kardeşlerini ziyaret etmek sünnettir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE İZMİR'DE KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

İzmir'de Kurban Bayramı namazı 06.31'de kılınacak.