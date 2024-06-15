Kurban Bayramı namazını Şanlıurfa Karaköprü ilçesi 05.42’de, Siverek ilçesi 05.39’da ve Viranşehir ilçesi 05.38’de kılacak

15 Haziran 2024 20:18 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 20:20

Müslüman aleminin önemli günlerinden biri olan Kurban Bayramı’na saatler kala il ve ilçelerde bayram namazı saatleri merak edilmekte. Şanlıurfa ilçelerinin bayram namazı saatleri haberimizin devamında yer almaktadır.

Şanlıurfa Karaköprü ilçesi bayram namazını 05.42’de kılacak.

Bayram ezanı Şanlıurfa Siverek ilçesinde 05.39’da okunacak.

Bayram namazı Şanlıurfa Viranşehir ilçesinde 05.38’de kılınacak.

“Böylece kendileri için faydalı olan şeyleri açık seçik görsünler ve Allah’ın onlara rızık olarak verdiği, belirlenen günlerde kesecekleri kurbanlık hayvanlar üzerine O’nun adını ansınlar. Artık onlardan hem kendiniz yiyin hem sıkıntı içindeki yoksulları doyurun.” (HAC/28)

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Kurban Bayramı namazı iki rekattan oluşur. Niyet ettikten sonra şu sırayla namaz kılınır:

1.Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alınır.

2.Subhaneke duası okunur.

3.İmam ile beraber zait tekbir çekilir.

4.Euzü besmele çekildikten sonra Fatiha ve zammı sure okunur.

5.İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.

6.İkinci rekat için ayağa kalkılır.

7.Besmele çekildikten sonra Fatiha ile zammı sure okunur.

8.İmamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır.

9. İkinci tekbir alınır.

10. Üçüncü tekbir alınır.

11.Son olarak dördüncü tekbir alınır ve rükuya gidilir.

12. Rüku ve secde bittikten sonra; Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

13.Sonrasında “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.

Sonra imam bayram hutbesini okumak için minbere çıkar hutbe bittikten sonra dua okunur ve namaz tamamlanır.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE ŞANLIURFA’DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

Şanlıurfa’da bayram namazı 05.48’de kılınacak.