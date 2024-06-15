Kurban Bayramı’nda Kayseri Melikgazi ve Talas ilçesi 05.51’de, Kocasinan ilçesi 05.52’de bayram namazını kılacak

15 Haziran 2024 10:54 - Güncelleme : 15 Haziran 2024 10:56

Allah’ın rızasına ermek için bayram sabahı kılınan 2 rekat bayram namazı erkeklere vacip, hutbesi sünnettir.

KAYSERİ MELİKGAZİ İLÇESİ BAYRAM NAMAZINI KAÇTA KILACAK?

Bayram namazı saati il ve ilçelerde farklılık göstermektedir. Kayseri Melikgazi ilçesi bayram namazını 05.51’de kılacak.

KAYSERİ KOCASİNAN İLÇESİ BAYRAM NAMAZINI KAÇTA KILACAK?

Kurban Bayramı’na saatler kalmışken bayram namazı saatleri vatandaşların merak konusu oldu. Kayseri Kocasinan ilçesi bayram namazını 05.52’de kılacak.

KAYSERİ TALAS İLÇESİ BAYRAM NAMAZINI NE ZAMAN KILACAK?

Kurban Bayramı’nda bayram ezanı Kayseri Talas ilçesinde 05.51’de okunacak.

“Sana ne harcayacaklarını soruyorlar. De ki: “Harcayacağınız mal, ana-baba, yakınlar, öksüzler, yoksullar ve yolcular için olmalıdır. Hayır olarak ne yaparsanız muhakkak ki Allah onu bilir.” (BAKARA/215)

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Bayramın ilk günü kılınan ve iki rekat olan bayram namazını kılmak erkeklere vaciptir.

ABDEST NASIL ALINIR?

Güzel abdest, abdestin farz ve sünnetlerini yerine getirmek suretiyle alınan, mükemmel abdesttir.

Önce ağız, burun, yüz üç kez sırasıyla yıkanır. Sonra bir kez boyun, üç kez kulaklar ve bir kez baş su ile mesh edilir. Üçer kez önce sağ sonra sol kol dirseklere kadar yıkanır. En son üçer kez sağ ve sol ayak dizlere kadar yıkanır.

Üçer kez su dökmek değil üçer kez yıkamak sünnettir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİNE GÖRE KAYSERİ’DE BAYRAM NAMAZI KAÇTA KILINACAK?

Kayseri’de bayram namazı 05.57’de kılınacak.