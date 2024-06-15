Kurban Bayramı’nda Konya Ereğli ilçesi 06.00, Akşehir ve Beyşehir ilçeleri 06.09’da bayram namazı kılacak

15 Haziran 2024 20:30 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 17:07

4 gün sürecek Kurban Bayramı 19 Haziran’da sona erecek. Zilhiccenin 10.günü başlayan Kurban Bayramı’na saatler kala il ve ilçelerde bayram namazı saatleri merak edilmekte.

KONYA EREĞLİ AKŞEHİR VE BEYŞEHİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Konya Ereğli ilçesinde bayram namazı 06.00’da kılınacak.

Bayram namazını Konya Akşehir ve Beyşehir ilçeleri 06.09’da kılacak.

Bir zaman Mûsâ kavmine, “Allah size bir inek kesmenizi emrediyor” demiş; onlar da “Bizimle alay mı ediyorsun!” demişlerdi. Mûsâ, “Cahillerden olmaktan Allah’a sığınırım!” dedi. (BAKARA/67)

BAYRAM GÜNÜ SÜNNETLERİ NELERDİR?

Bayram geldiği için sevinmek, gusletmek, misvak kullanmak, temiz kıyafet giymek, müslümanlara güler yüzle selam vermek, fakirlere yardım etmek, büyükleri ve din kardeşlerini ziyaret etmek; bayram namazından sonra bayram hutbesi okunması sünnettir.

TÜRKİYE GAZETESİ TAKVİMİ KONYA'DA KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA?

Konya'da namaz 06:11'de kılınacak.