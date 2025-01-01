Kuruluş Osman'ın bu akşam neden olmadığı belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

01 Ocak 2025 20:04 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 20:29

ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin bugün yeni bölümü yayınlanmadı. Dizinin hayranları tarafından yeni bölümün neden yayınlanmadığı merak edildi. 1 Ocak olmasından dolayı bölümün yayınlanmadığı düşünülüyor. Kuruluş Osman yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı belli oldu.