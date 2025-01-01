Kuruluş Osman'ın bu akşam neden olmadığı belli oldu
ATV ekranlarında yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin bugün yeni bölümü yayınlanmadı. Dizinin hayranları tarafından yeni bölümün neden yayınlanmadığı merak edildi. 1 Ocak olmasından dolayı bölümün yayınlanmadığı düşünülüyor. Kuruluş Osman yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı belli oldu.
Başrollerinde Burak Özçivit, Özge Törer, Yiğit Uçan, Çağrı Şensoy gibi isimlerin yer aldığı popüler dizi Kuruluş Osman'ın yeni bölümü bugün yayınlanmadı.
Her hafta çarşamba günleri yayınlanan dizinin yeni bölümünün ekranlara gelmemesi hayranlarını merak ettirdi.
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümünün neden yayınlanmadığı belli oldu.
KURULUŞ OSMAN NEDEN YOK 1 OCAK?
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümü yeni yılın ilk gününe denk gelmesinden dolayı yayınlanmadı.
Genel olarak kanallar yeni yılın ilk gününde dizilerin ve programların yeni bölümlerini yayınlamıyor.
Hatta bazı kanallar bu durumu bir hafta boyunca uygulayabiliyor.
KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Kuruluş Osman dizisinin yeni bölümlerinin bir sonraki hafta yani 8 Ocak 2025 Çarşamba gününden itibaren yayınlanması bekleniyor.
Kanal tarafından henüz 8 Ocak Çarşamba gününün yayın akışı paylaşılmadı.
Dizinin en son 176. bölümü ekranlara gelmişti.