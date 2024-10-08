KYK kredilerinde geri ödemede uygulanan faiz yıllara göre değişiklik gösteriyor

08 Ekim 2024 13:49 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 14:11

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan KYK kredi başvuruları bugün başladı. Başvuruların başlamasının ardından KYK kredilerinin faizli olup olmadığı ve ödemelerin ne zaman yapıldığı gündeme geldi.

KYK burs başvurularında öncelikli olan öğrenciler, başvuru ve değerlendirme kriterleri

KYK burs başvurularında öncelikli olan öğrenciler, başvuru ve değerlendirme kriterleri

Öğrencilere üniversite eğitim hayatları boyunca maddi destek sağlamak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı​ (GSB) Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından verilen destek kredilerinin mezuniyetin ardından geri ödenmesi gerekiyor.

Öğrenciler tarafından KYK kredilerini geri öderken faizin uygulanıp uygulanmadığı ise merak ediliyor.

KYK KREDİSİ​ FAİZLİ Mİ?

KYK kredisi, bursun aksine öğrenciler tarafından mezuniyetten belirli bir süre sonra geri ödenmeye başlıyor.

Kredilere Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) artışları doğrultusunda yeniden hesaplanarak geri ödemede faiz​ uygulanıyor.

Bu sebepten dolayı da öğrenciler kredi aldıkları miktara ek olarak enflasyon oranına dayalı bir tutarı da geri ödüyorlar.

KYK KREDİSİ NE ZAMAN GERİ ÖDENİR?

KYK kredi borçları öğrencilerin öğrenim sürelerinin bitim tarihinden iki yıl sonra taksit halinde ödenmeye başlıyor.

Taksitleri her ayın son iş gününden sonraki bir tarihte ödeyenlere, zamanında ödememiş sayılarak ceza uygulanıyor.

Ayrıca öğrenciler borçları öderken ileri tarihli de ödeme gerçekleştirebiliyor.

KYK kredi borcu ödemeleri T.C. kimlik numarası ile Ziraat Bankası mobil bankacılık uygulaması, internet bankacılığı ve ATM'lerinden yapılıyor.

KYK KREDİ BORCU NE ZAMAN, NASIL SİLİNİR?

KYK kredi borçları öğrenim sırasında veya öğrenimden sonra vefat edenlerin silinir.

Ayrıca yüzde 90 ve üzeri engel sahibi olunması durumunda da tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından verilen raporun ardından KYK kredi borçları siliniyor.

Ayrıca yüzde 90 ve üzeri engel sahibi oldukları taktirde de KYK kredi borçları siliniyor.