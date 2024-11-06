KYK taahhütname onayı nasıl yapılır? Tutar 1 TL

06 Kasım 2024 09:39 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 09:40

2024 2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı. Burs ve kredi almaya hak kazanan adaylar ise e- Devlet üzerinden KYK taahhütname 1 TL ödemesini yapacak. Ödeme işlemleri ise araştırılıyor.

5 Kasım akşamı açıklanan KYK burs ve kredi başvurularının ardından binlerce aday e- Devlet üzerinden işlemlerini gerçekleştiriyor.

Adayların, taahhütnamelerin süresi içerisinde onaylanması gerekirken 1 TL ödeme tutarının nasıl ödeneceği de merak konusu oldu.

KYK BURS TAAHHÜTMANE ÖDEMESİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

GSB tarafından binlerce öğrenciye verilecek olan KYK burs ve kredi başvurularının sonuçları belli oldu. Burs veya kredi almaya hak kazananlar ise açıklanan tarihlerde e- Devlet üzerinden taahhütname onayı yapacak.

Öğrenciler en geç 8 Kasım 23.59'a kadar işlemlerini gerçekleştirmelidir. Açıklanan sonuçların ardından ödeme almaya hak kazanan öğrenciler e- Devlet sistemi üzerinden taahhütname ödeme işlemlerini gerçekleştirecek.

T.C. kimlik numarası ve şifre ile giriş yaptıktan sonra arama kısmına "Burs/Kredi Taahhütnamesi Onay İşlemleri" yazılmalıdır.

Çıkan sayfada istenen bilgiler doldurularak işlemler tamamlanır.

KYK TAAHHÜTNAME 1 TL NEDİR?

Geçtiğimiz yıllarda taahhütname tutarı 1 TL olarak belirlenmişti. Taahhütnamenin onaylanması için gönderilecek olan tutar devlet bankalarına yatılırken alınacak olan burs miktarına göre bir ödeme belirleniyor.

Adaylar, e- Devlet üzerinden burs ve kredi işlemlerini gerçekleştirecek.

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