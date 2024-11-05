Lawrence Visser kimdir? UEFA Galatasaray-Tottenham maçının hakemini duyurdu!

05 Kasım 2024 14:55 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 15:16

Avrupa Ligi kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Tottenham maçının hakeminin kim olduğu taraftarlar tarafından merak ediliyor. UEFA karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser'in yöneteceğini açıkladı.

UEFA açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in hakemleri belli oldu

UEFA açıkladı: Galatasaray, Fenerbahçe ve Başakşehir'in hakemleri belli oldu

Galatasaray ile Tottenham, UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında 7 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te karşı karşıya gelecek.

Rams Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın tarihinin yakınlaşmasıyla birlikte taraftarlar tarafından hakemin kim olacağı merak ediliyor.

GALATASARAY-TOTTENHAM MAÇININ HAKEMİ KİM?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray-Tottenham karşılaşmasını Belçikalı Lawrence Visser yönetecek.

Visser'in yardımcılıklarını ise Rien Vanyzere ve Thibaud Nijssen yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Bram Van Driessche görev alacakken VAR koltuğunda Jan Boteberg oturacak.

LAWRENCE VİSSER KİMDİR, NERELİ?

Lawrence Visser, 18 Aralık 1989 yılında Belçika'nın Lommel şehrinde dünyaya geldi.

2005 yılında hakemliğe başlayan deneyimli isim ilk ulusal maçına ise 16 Ağustos 2014 tarihinde çıktı.

İlk uluslararası karşılaşmasını ise 2020 yılında yönetti.

LAWRENCE VİSSER'IN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARININ İSTATİSTİKLERİ

Lawrence Visser kariyeri boyunca daha önce Galatasaray'ın hiçbir karşılaşmasında görev almadı.

Deneyimli hakem Türk takımlarından sadece birer kez Sivasspor ile Türkiye U17 Milli Takımı'nın karşılaşmasını yönetti. İki takımımızda bu karşılaşmalarda sahadan mağlubiyet ile ayrıldı.

Lawrence Visser, Sivasspor'un karşılaşmasında 3 sarı kart, Türkiye U17 Milli Takımı'nın maçında ise 2 sarı, 1 kırmızı kart gösterdi.