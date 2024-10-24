Lyon-Beşiktaş maçında Paulista'dan kötü haber! Brezilyalı stoper oynamayacak
Bugün Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Paulista'nın Lyon-Beşiktaş maçında neden oynamadığı merak ediliyor. Paulista, Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanmıştı.
Avrupa Ligi kapsamında bugün temsilerimiz Beşiktaş ve Fenerbahçe üçüncü hafta maçlarını oynayacak.
Beşiktaş, Lyon karşısında deplasmana, Fenerbahçe ise kendi evinde İngiliz ekibi Manchester United'ı ağırlayacak.
Lyon-Beşiktaş maçının başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Paulista'nın neden oynamadığı araştırılmaya başlandı.
PAULİSTA LYON-BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?
Paulista, Süper Lig'in sekizinci haftası kapsamında oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanmıştı.
Sakatlığı nedeniyle bir sonraki hafta oynanan Konyaspor maçında da yer almamıştı.
Hala sakatlığı devam eden siyah-beyazlıların Brezilyalı stoperi bugün oynanacak olan Lyon maçında da forma giymeyecek.
PAULİSTA SAKATLIK DURUMU
Siyah-beyazlı takım tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Paulista'nın sol uyluk arka adalesinde gerileme ve kısmi yırtık tespit edildi.
Konuyla ilgili Beşiktaş tarafından yapılan resmi açıklama ise şöyle:
"Gaziantep FK müsabakasında sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Gabriel Paulista’nın hastanede gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir."
Paulista'nın kaç hafta sahalardan uzak kalacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak siyah-beyazlı kulüp Paulista'yı Süper Lig'in onuncu haftasında oynanacak Galatasaray derbisine yetiştirmeye çalışıyor.
Paulista 1 Temmuz 2024 tarihinde Atletico Madrid'den Beşiktaş'a transfer oldu.
Paulista Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde dünyaya geldi.
Voll, Paulista se yoksa zor duruer. Lyon'a karşı kazanmak istiyorsak heminci lazım