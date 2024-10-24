Lyon-Beşiktaş maçında Paulista'dan kötü haber! Brezilyalı stoper oynamayacak

24 Ekim 2024 11:21 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:36

Bugün Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında Lyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Paulista'nın Lyon-Beşiktaş maçında neden oynamadığı merak ediliyor. Paulista, Gaziantep FK karşılaşmasında sakatlanmıştı.

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Avrupa Ligi​ kapsamında bugün temsilerimiz Beşiktaş​ ve Fenerbahçe​ üçüncü hafta maçlarını oynayacak.

Beşiktaş, Lyon​ karşısında deplasmana, Fenerbahçe ise kendi evinde İngiliz ekibi Manchester United​'ı ağırlayacak.

Lyon-Beşiktaş maçının başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Paulista'nın neden oynamadığı araştırılmaya başlandı.

PAULİSTA LYON-BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Paulista, Süper Lig'in sekizinci haftası kapsamında oynanan Gaziantep FK-Beşiktaş karşılaşmasında sakatlanmıştı.

Sakatlığı nedeniyle bir sonraki hafta oynanan Konyaspor maçında da yer almamıştı.

Hala sakatlığı devam eden siyah-beyazlıların Brezilyalı stoperi bugün oynanacak olan Lyon maçında da forma giymeyecek.

PAULİSTA SAKATLIK DURUMU

Siyah-beyazlı takım tarafından yapılan resmi açıklamaya göre Paulista'nın sol uyluk arka adalesinde gerileme ve kısmi yırtık tespit edildi.

Konuyla ilgili Beşiktaş tarafından yapılan resmi açıklama ise şöyle:

"Gaziantep FK müsabakasında sol uyluk arka adalesinde ağrı hisseden Gabriel Paulista’nın hastanede gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol uyluk üst arka adalesi (biceps femoris) gerilme ve kısmi yırtık tespit edilmiştir."