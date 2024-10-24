Rashica Lyon-Beşiktaş maçında forma giymeyecek! Sakatlık durumu açıklandı

24 Ekim 2024 10:41 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 11:22

UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri kapsamında bugün Beşiktaş, Lyon deplasmanına çıkacak. Taraftarlar tarafından Rashica'nın Beşiktaş-Lyon maçında neden oynamadığı merak edildi. Sakatlık durumu ile ilgili siyah-beyazlı kulüp açıklama yaptı.

Temsilcimiz Beşiktaş​ bugün (24 Ekim Perşembe 2024) Avrupa Ligi​ üçüncü hafta maçları kapsamında Lyon​ deplasmanına çıkıyor.

Son dönemlerde yaşanan sakatlıklar ile gündeme gelen siyah-beyazlıların, Lyon karşılaşmasında Rashica​'nın oynayıp oynamayacağı ise taraftarlar tarafından araştırılıyor.

RASHİCA LYON-BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?

Siyah-beyazlıların yıldız futbolcusu Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı karşılaşmada sakatlanmıştı.

Beşiktaş tarafından yapılan açıklamaya göre Rashica'nın uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerileme ve ödem tespit edildi.

Rashica sakatlığı nedeniyle bugün Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Lyon karşılaşmasında forma giymeyecek.

RASHİCA SAKATLIK​ DURUMU

Beşiktaş tarafından Rashica'nın sakatlık durumu ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

"Futbolcumuz Milot Rashica, Kosova milli takımının 15 Ekim 2024 tarihinde oynadığı müsabakada uyluk iç kısmında hissettiği ağrı nedeniyle oyuna devam edememiştir. Milot Rashica’nın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde, uyluk üst iç adalesinde (adduktor longus) gerilme ve ödem saptanmıştır. Futbolcumuz Milot Rashica’nın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."