Martı TAG nedir, yasal mı? İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı araştırılıyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber

30 Ocak 2025 17:24 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 17:26

Türkiye'de paylaşımlı yolculuk hizmetleri giderek yaygınlaşırken Martı TAG uygulamasının yasallığı da merak ediliyor. Martı TAG uygulaması, son 2.5 yıldır Taksiciler Odası ile davalıktı.

Martı TAG yasal mı yoksa yasa dışı taşımacılık mı tartışmaları gündemde sürmeye devam ederken İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararı araştırılıyor. MARTI TAG NEDİR? Martı TAG uygulaması, sürücülerin araçlarındaki boş koltukları aynı güzergâha gitmek isteyen kişilerle paylaşmalarına olanak tanır. Vatandaşlar, Martı uygulamasında TAG modunu seçerek kendilerine en yakın araç sahibiyle eşleşir ve belirlenen ücret karşılığında yolculuk yapar. MARTI TAG YASAL MI? Martı markasının sunduğu belgelerin incelenmesi üzerine İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 14. Hukuk Dairesi Martı TAG kullanımının yasal olduğuna karar verdi. Mahkeme bu kararla birlikte Martı TAG'ın faaliyetlerine devam edebileceğine hükmetti. İlgili Haberler İlk kullanımı ücretsiz olan paylaşımlı yolculuk Martı Tag sürücüleri vergi ödeyecek Martı TAG kullanmak yasak mı serbest mi? İstinaf mahkemesi karar verdi