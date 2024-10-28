MasterChef'te sezonun ilk kaşığı atıldı! İşte veda eden isim

28 Ekim 2024 07:50 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 07:54

MasterChef programında elenen isim merak konusu oldu. MasterChef Türkiye yarışmasında 12.haftanın eleme gecesi büyük bir heyecanla devam ederken Mehmet Şef sezonun ilk kaşığını attı.

Mehmet Şef o isme kaşık attı! MasterChef kim kaşık aldı?

Mehmet Şef o isme kaşık attı! MasterChef kim kaşık aldı?

MasterChef’te eleme​ gecesine dair araştırmalar hız kazandı. Eleme potasında yer alan Nigar, Kerem, Hakan​, Ezgi​, Erim, Alper ve Semih arasından başarısız tabağı yapan isim hayallerine veda ediyor.

MASTERCHEF’TE KAŞIK KİME ATILDI?

MasterChef​ programının 27 Ekim Pazar günü yayınlanan bölümünde Mehmet Şef’ten sezonun ilk kaşığını alan isim Ezgi oldu. Kaşık alarak potadan birinci olarak çıkan Ezgi eleme potasında yer alan 7 yarışmacıdan 13. haftayı garantileyen ilk isim olmuş oldu.

Yarışmacı sevincini, ”Çok mutluyum, gururluyum. Ben de kendime hiç bu kadar güvenerek tabak çıkarmamıştım. 45 dakikada bu tabağı dönüştürebildiğim için ben de kendime şaşırdım. Çok mutluyum ilk kaşık için. Teşekkür ederim.” sözleriyle açıkladı.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

Masterchef Türkiye’de eleme heyecanı yaşandı. İki etaplı eleme için kıyasıya mücadele eden yarışmacılardan en başarısız tabağı hazırlayarak yarışmaya veda eden isim Hakan oldu.

MASTERCHEF ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

NİGAR

ERİM

HAKAN

EZGİ

KEREM

ALPER

SEMİH