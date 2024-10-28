Mehmet Şef o isme kaşık attı! MasterChef kim kaşık aldı?

28 Ekim 2024 00:59 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 00:59

MasterChef Türkiye 2024 sezonu, 12. haftanın eleme gecesiyle birlikte büyük bir heyecanla devam ediyor. Uzun bir aradan sonra, Mehmet Yalçınkaya, eleme potasındaki bir yarışmacıya kaşık atarak dikkatleri üzerine çekti. Mehmet Şef'İn kime kaşık attığı ise büyük bir merak konusu oldu.

Eleme gecesinde yaşananlar tüm izleyicileri heyecan içinde bıraktı. Bu akşamın kazananı kim oldu ve hangi isim MasterChef​ macerasına veda etti merak ediliyor.

MasterChef Türkiye​ 2024 sezonu 12. haftanın eleme gecesiyle birlikte yarışmanın nabzını bir kez daha yükseltti. Şef Mehmet Yalçınkaya​ uzun bir aradan sonra yaptığı kaşık atışıyla izleyicileri ekrana kilitledi.

MASTERCHEF KİM KAŞIK ALDI?

Mehmet Şef yemekleriyle öne çıkan yarışmacı Ezgi’ye kaşık attı. MasterChef kaşık atışı 2 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk kaşık atışı olarak kayıtlara geçti.

Ezgi​ eleme potasında yer alan 7 yarışmacıdan biri olarak, bu akşamki performansıyla gelecek haftayı garantileyen ilk isim oldu. Tabağı beğenilen Ezgi yarışma süresince gösterdiği yetenekle dikkat çekmeyi başardı.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

MasterChef 2024 eleme gecesi Erim’in veda etmesiyle son buldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde, Nigar ikinci olarak geceyi tamamladı.

Eleme potasında kalan diğer yarışmacılar Alper, Semih, Hakan ve Kerem, bir sonraki turda mücadele etmek üzere yeniden önlüklerini giydi.

MasterChef 2024'te tüm yarışmacılar, hem jüri üyelerinin beğenisini kazanmak hem de diğer rakipleriyle olan rekabetlerini sürdürmek için büyük çaba harcamaya devam ediyor. Kaşık atılmasıyla birlikte gerilimin arttığı eleme gecesi, izleyiciler tarafından büyük bir merakla takip edildi.