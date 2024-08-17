Maymun çiçeğinden koruduğu öğrenilen çiçek aşısını en son kimlere yapıldığı gündem oldu

17 Ağustos 2024 20:55 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 21:01

Türkiye'den en son çiçek aşısının ne zaman yapıldığı maymun çiçeği hastalığı nedeniyle gündeme geldi

Türkiye'den en son çiçek aşısının ne zaman yapıldığı maymun çiçeği hastalığı nedeniyle gündeme geldi

Son dakika I Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun çiçeği rehberi! İşte korunma yolları ve tedavi yöntemleri...

Son dakika I Sağlık Bakanlığı'ndan Maymun çiçeği rehberi! İşte korunma yolları ve tedavi yöntemleri...

DSÖ tarafından geçtiğimiz günlerde maymun çiçeği (Mpox) virüsü nedeniyle halk sağlığı acil durumu ilan edildi.

Acil durumun ilan edilmesinin ardından T.C. Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından bugün maymun çiçeği rehberi yayınlandı.

Rehberde yer alan bilgilere göre çiçek aşısı, maymun çiçeğinden yüzde 85 oranında koruyor.

Vatandaşlar tarafından çiçek aşısının en son kaç doğumlulara yapıldığı merak ediliyor.

ÇİÇEK AŞISINI KİM BULDU?

Bulaşıcı bir hastalığa karşı geliştirilen ilk aşı olan çiçek aşısı, İngiliz doktor Edward Jenner tarafından bulundu.

Jenner, ineklerde görülen ve insanlarda hafif seyreden "inek çiçeği (cowpox)" hastalığını geçiren sütçülerin çiçek hastalığına karşı bağışıklık kazandığını fark etti.

Bunun üzerine inek çiçeği virüsünü alarak denemeler yaptı.

Yaptığı denemeler sonucunda Jenner enjekte edilenlerin çiçek hastalığına karşı bağışıklık kazandığını gözlemledi.

ÇİÇEK AŞISI NE ZAMAN BULUNDU?

Çiçek aşısı 1796 yılında bulunmuştur.

Nispeten daha hafif olan sığır çiçeği virüsünden üretilen aşının çiçek virüsüne karşı bağışıklık kazandırdığı gözlemlenmiştir.

20. yüzyılda modern çiçek aşısı ortaya çıkana kadar doğal bir aşı görevi görmüştür.

EN SON KAÇ DOĞUMLULAR ÇİÇEK AŞISI OLDU?

Çiçek aşısının üretimi Türkiye'de 1980 yılında sonlandırıldı.

Günümüzde sadece 44 yaş ve üzeri vatandaşların çiçek aşısı olmuş olma ihtimali bulunuyor.