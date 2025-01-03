Memura refah payı verilecek mi? 2025 yılında milyonlarca vatandaşın gündeminde

03 Ocak 2025 11:15 - Güncelleme : 03 Ocak 2025 11:20

Türkiye İstatistik Kurumu bugün aralık ayı enflasyon rakamını açıkladı. Enflasyon oranı sonrasında emekli memur ve memur maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli oldu. Milyonlarca memur ise refah payının verilip verilmeyeceğini araştırmaya başladı.

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En düşük memur maaşının ne kadar olacağı, enflasyon rakamlarının ardından belli oldu

En düşük memur maaşının ne kadar olacağı, enflasyon rakamlarının ardından belli oldu

3 Ocak günü Türkiye İstatistik Kurumu​ tarafından açıklanan aralık enflasyon​ oranı sonrasında en düşük memur maaşı​ 43 bin 698 TL oldu. Binlerce memurun gündeminde ise refah payı​ yer aldı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın​ konuyla ilgili açıklamada bulundu.

MEMURA REFAH PAYI VERİLECEK Mİ 2025?

TÜİK tarafından açıklanan aralık enflasyon oranı sonrasında memur refah payı talep edildi. Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın kendi tekliflerinin %15 zam üzerine ekstra %10 oranda refah pay olduğunu ifade etmişti.

Yalçın, "2025'te gelir vergisi birinci dilim matrahı 158 bin TL, ikinci dilim ise 330 bin TL olarak uygulanacak. Nisan-Mayıs aylarında yüzde 20'lik dilime, Ekim-Kasım'da da yüzde 27'lik dilime girerek maaşların eriyeceğini öngörüyoruz. Gelir vergisi sistemi adaletli bir şekilde düzenlenmeli, kamu vergilerinin gelir vergisi yüzde 15'e sabitlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Konuyla ilişkin şu an için resmi bir açıklama gelmedi. Buna göre refah payı verilip verilmeyeceği net değil.