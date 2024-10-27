Mert Günok'un Galatasaray-Beşiktaş maçında neden oynamayacağı belli oldu! Derbide büyük eksiklik

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

27 Ekim 2024 15:49 - Güncelleme : 27 Ekim 2024 16:02

Galatasaray ile Beşiktaş 28 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Mert Günok'un Galatasaray-Beşiktaş maçında neden oynamadığı merak ediliyor. Sakatlığı bulunan Mert Günok ile ilgili açıklama siyah-beyazlı kulüp tarafından yapıldı.