Mert Günok'un Galatasaray-Beşiktaş maçında neden oynamayacağı belli oldu! Derbide büyük eksiklik
Galatasaray ile Beşiktaş 28 Ekim Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Taraftarlar tarafından Mert Günok'un Galatasaray-Beşiktaş maçında neden oynamadığı merak ediliyor. Sakatlığı bulunan Mert Günok ile ilgili açıklama siyah-beyazlı kulüp tarafından yapıldı.
Trendyol Süper Lig'in onuncu haftası kapsamında Galatasaray kendi evinde Beşiktaş'ı ağırlayacak.
28 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'da oynanacak olan karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı bilgilere göre Arda Kardeşler yönetecek.
RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Mert Günok'un neden oynamadığı merak edildi.
MERT GÜNOK GALATASARAY-BEŞİKTAŞ MAÇINDA NEDEN OYNAMIYOR, YOK?
Mert Günok, 20 Ekim Pazar günü Süper Lig'de oynanan Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı.
Hala tedavisi devam eden file bekçisi sakatlığı nedeniyle Galatasaray-Beşiktaş derbisinde de oynamayacak.
Mert Günok'un 2 Kasım Cumartesi günü oynanacak Kasımpaşa derbisinde tekrardan sahalara dönmesi bekleniyor.
MERT GÜNOK SAKAT MI, DURUMU?
Siyah-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Mert Günok'un sol omuz üst kas grubunda tendon yaralanması tespit edildi.
Konuyla ilgili kulübün yaptığı açıklamanın tamamı ise şöyle:
"Futbol A Takımımızın Tümosan Konyaspor ile oynadığı müsabakadaki pozisyonda sol omzunda yaşadığı travma sonrası durumu değerlendirilen oyuncumuz Mert Günok un Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde gerçekleştirilen MR görüntülemesinde sol omuz üst kas grubunda (supraspinatus) tendon yaralanması saptanmıştır. Mert Günok’un tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır"
MErt Günok 2021 yılında Başakşehir'den Beşiktaş'a transfer oldu.
35 yaşındaki milli kaleci Mert Günok'un 1.2 milyon bonservis değeri bulunuyor.