Metrolar kapalı mı? 25 Kasım iptal olan metro seferleri

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

25 Kasım 2024 15:11 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 15:18

25 Kasım Pazartesi günü Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre M2 Hacıosman hattı geçici olarak kapatılacak. Belirli sürelerde kapalı olacak olan istasyonlar belli olurken 15.00'te hatları kullanmak isteyenler metroların kapalı olup olmadığını araştırmaya başladı.