Metrolar kapalı mı? 25 Kasım iptal olan metro seferleri
25 Kasım Pazartesi günü Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruya göre M2 Hacıosman hattı geçici olarak kapatılacak. Belirli sürelerde kapalı olacak olan istasyonlar belli olurken 15.00'te hatları kullanmak isteyenler metroların kapalı olup olmadığını araştırmaya başladı.
Bugün erken saatlerde sosyal medya platformu olan X'te yapılan duyuruya göre M2 Hacıosman metro hattı hizmete kapalı olacak.
Sıklıkla kullanılan hattı kullanacak olanlar ise metro seferlerinin iptal olup olmadığını araştırdı.
METROLAR KAPALI MI SON DAKİKA?
25 Kasım Pazartesi günü 15.00 itibarıyla M2 Hacıosman metro hattı geçici olarak kapatıldı. T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı’nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.
İstanbul Valiliğince alınan karar sonucunda M2 metro hattında seferler iptal edildi.
İkinci duyuruya kadar kapalı olacağı belirtilirken şu an için seferlerin normale döneceği zaman paylaşılmadı.
METRO SEFERLERİ İPTAL Mİ, NE ZAMAN AÇILACAK?
İstanbul Valiliği kararına göre bugün M2 metro hattında seferler geçici olarak durdurulacak. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada seferlerin başlayacağı saat belirtilmedi.
İkinci duyuruya kadar seferlerin iptal edildiği bilgisi yer aldı.